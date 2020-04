Le risorse gratuite per la tua quarantena

Per questo periodo di contenimento del virus Covid-19, abbiamo selezionato diverse risorse utili.

Nella pagina https://www.irac.eu/ è possibile consultare gratuitamente libri, musei, mostre, corsi, lezioni, e diverse altre tipologie culturali di intrattenimento e svago, anche per i più piccoli. Giornali quali Wired, Vogue, che mettono a disposizione tre mesi gratuiti. Ebook, audiolibri, giochi on line. Radio di tutto il mondo, consultabili in maniera davvero molto semplice attraverso, ad esempio, radio Garden, dove attraverso una mappa del globo basta cliccare un luogo e di conseguenza verranno associate le emittenti locali. Per ciò che riguarda i teatri, sono presenti spettacoli in streaming in diretta e non, erogati da prestigiosi teatri quale la Scala, Elfo Puccini, La fenice di Venezia ed altri.