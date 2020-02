Le serie a cui dire addio nel 2020

Tutto ha una fine e quest’anno la lista delle serie a cui dire addio sembra veramente molto lunga….

Agents of S.H.I.E.L.D.: Con 7 stagioni, la più lunga serie TV della Marvel si concluderà con un finale ben pianificato, il che fa sperare i fan in una fine soddisfacente per i personaggi di Clark Gregg, Ming-Na Wren e Chloe Bennett. Il rilascio dell’ultima stagione, composta da 13 episodi, è previsto per la metà di quest’anno.

Serie TV che termineranno nel 2020 Credits: Netflix

Anne With An E: La serie tratta dai romanzi di Lucy Maud Montgomery è stata cancellata poco prima del rilascio della terza stagione. Sia i fan, che i creatori della serie TV hanno incrociato le dita per un film che permettesse la chiusura della storia. Purtroppo ancora non si sa nulla, ma noi ancora ci speriamo.

La terza ed ultima stagione è disponibile su Netflix dal 3 gennaio.

Arrow: La serie TV da cui hanno preso il la gli attuali programmi CW, incentrati sui supereroi della DC, saluterà i fan con un’ottava stagione degna del multiverso. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 28 gennaio.

Blindspot: Dopo 4 stagioni travagliate, per quanto riguarda gli ascolti, chiuderà i battenti con una quinta stagione conclusiva. Sì spera darà risposta a tutto ciò che ha bisogno ancora di risposte.

Per questo dovremo aspettare circa 6 mesi.

BoJack Horseman: Calerà il sipario su una delle serie originali Netflix più di successo. La seconda parte della sesta stagione, composta da 13 episodi, sarà disponibile dal 31 gennaio.

Brockmire: Il cronista di baseball, caduto in disgrazia, interpretato da Hank Azaria avrà la sua redenzione, o qualunque sia il suo contrario, quando la serie terminerà con la sua quarta e ultima stagione. La cancellazione della serie è stata annunciata il mese scorso. I nuovi episodi andranno in onda a marzo.

Claws: I numeri in calo ne sono probabilmente la causa della cancellazione, tuttavia la passione dei fan, ha assicurato alla serie TV una quarta stagione per chiudere in bellezza. Non si sa ancora quando si potranno vedere gli ultimi episodi.

Corporate: Nonostante non abbia mai avuto successo nei rating, non ci sono dubbi sul fatto che sia stata una delle serie TV comiche più incisive di Comedy Central degli ultimi anni. Non ci sono aggiornamenti sulla terza stagione conclusiva.

Criminal Minds: Questo caposaldo della CBS troverà la sua conclusione con una quindicesima stagione, formata da 10 episodi, curiosamente girati subito dopo la fine delle riprese della quattordicesima, proprio dopo l’annuncio della cancellazione. L’ultimo capitolo sugli agenti del BAU ha avuto inizio l’8 gennaio.

Dark: Nei piani dello showrunner evidentemente c’era già l’idea iniziale di creare solo tre stagioni, infatti è stato annunciato che la terza sarebbe stata l’ultima stagione, già prima del rilascio della seconda.

I fan potranno probabilmente vederla verso la fine del 2020.

Dear White People: Basata sull’omonimo film di Justin Simien, le è stata assicurata una quarta e ultima stagione, per concludere la storia di Samantha White (Logan Browning). Della data del rilascio non si sa ancora nulla.

Empire: Cosa avrà in serbo la sesta ed ultima stagione per i membri della famiglia Lyon? Lo scopriremo a partire dal 21 gennaio.

Fresh Off The Boat: Giunta alla sesta stagione, a novembre è stato annunciato, che si sarebbe conclusa con i suoi 15 episodi. Gli ultimi andranno in onda a partire dal 17 gennaio.

Fuller House: La continuazione di Full House è stata molto apprezzata, ma è ora di dire addio alla famiglia Tanner-Fuller-Gibbler con la quinta stagione.

Non si sa ancora, quando gli ultimi episodi saranno resi disponibili.

Future Man: La serie sci-fi comica di Hulu ha portato Josh Hutcherson e Eliza Coupe a viaggiare nel tempo e vivere avventure fantastiche, ma dopo 26 episodi, il servizio di streaming ha deciso che il tutto finirà con la terza stagione, sulla quale non ci sono ancora novità.

Glow: La serie e le sue lottatrici di wrestling hanno portato una ventata fresca nel panorama televisivo; le loro storie si concluderanno con la quarta stagione, che vedrà probabilmente la luce a fine 2020.

Goliath: Dopo una terza stagione di successo, Amazon ha premiato il crime drama di Billy Bob Thornton con una quarta ed ultima stagione per concludere in maniera degna la storia.

Non si sa ancora, quando sarà disponibile per lo streaming.

The Good Place: Il creatore della serie TV Michael Shur aveva progettato di concludere la storia attorno al 50esimo episodio, e così sarà. Il finale andrà in onda il 30 gennaio.

Homeland: I personaggi di Claire Danes e Mandy Patinkin hanno vissuto situazioni politicamente impegnative per le prime 7 stagioni e quello che passeranno nell’ottava ed ultima non sarà da meno. Dal 9 febbraio tornerà con i nuovi episodi.

How To Get Away With Murder: Con i numeri degli ascolti sempre più in calo, la ABC ha deciso di chiudere questa serie con la sesta stagione, la cui seconda parte andrà in onda a partire dal 2 aprile.

Lucifer: la serie TV che narra le avventure del Diavolo troverà la sua conclusione con la quinta stagione, in cui arriverà nientemeno che Dio stesso. Non c’è ancora una data precisa, ma sappiamo che la stagione sarà divisa in 2 gruppi da 8 episodi.

Modern Family: Anche per i creatori della serie non aveva senso continuare e hanno deciso di fermarsi alla decima stagione. Il finale andrà in onda l’8 aprile.

The 100: Con un numero di stagioni di tutto rispetto, la CW ha deciso di non andare oltre con questa serie apocalittica e fantascientifica, così la settima stagione sarà l’ultima. I nuovi episodi sono previsti per aprile/maggio.

Power: Nonostante la sesta stagione sarà l’ultima, Starz ha deciso di cavalcare l’onda del successo di questa serie TV con la produzione di più spinoff. Il finale della serie andrà in onda il 9 febbraio.

The Rain: Questa serie TV post-apocalittica danese avrebbe potuto continuare ancora per molte stagioni, ma per Netflix 3 sono abbastanza, non si sa quando quest’ultima verrà rilasciata.

The Ranch: Zitta, zitta questa serie TV è andata avanti per 80 episodi, grazie anche alla popolarità del suo cast (Ashton Kutcher, Sam Elliott e Elisha Cutberth); la quarta ed ultima stagione potrà essere vista dal 24 gennaio.

Schitt’s Creek: Questa serie ha ottenuto consensi di pubblico e critica con i suoi momenti sciocchi e toccanti; la sesta ed ultima stagione è iniziata il 6 gennaio.

The Spanish Princess: Starz ne ha annunciato una seconda stagione da 8 episodi per concludere la storia di Caterina d’Aragona. Nessuna parola ancora sulla loro messa in onda.

Star Wars: The Clone Wars: Non è la prima volta che Clone Wars affronta una cancellazione, ma con una stagione per concludere la storia, ci sono grandi aspettative da parte dei fan. Non abbiamo notizie del debutto dell’ultima stagione.

Strike Back: Serie TV ricca d’azione, ha ottenuto il rinnovo per una settima e finale stagione, che sarà disponibile a partire dal 14 febbraio.

Credits: The CW

Supernatural: I fratelli Winchester affronteranno finalmente gli ultimi mostri e icone religiose nella quindicesima stagione, la cui seconda parte di episodi andrà in onda dal 16 gennaio.

13 Reasons Why: Dopo un’altalena di apprezzamenti e controversie, la serie Netflix troverà la sua conclusione con la quarta stagione, che è prevista per la fine dell’anno.

Tin Star: La serie TV con protagonista Tim Roth è passata in sordina, ma c’è ancora tempo per recuperare questo crime drama prima dell’inizio della terza ed ultima stagione, di cui non si sa ancora la data.

Trinkets: La prima stagione era stata appena stata rilasciata, quando Netflix ne ha annunciato la cancellazione. Per fortuna ne ha approvato una seconda stagione da 10 episodi per tirare le fila della storia, la data di rilascio è ancora incerta.

Van Helsing: Speriamo che Vanessa van Helsing riesca ad uccidere tutti i vampiri rimasti sulla Terra, perché la quinta stagione sarà l’ultima. L’inizio delle riprese sono previste per inizio 2020.

Vikings: Per ben 6 stagioni, la serie è riuscita ad unire finzione e storia in maniera eccellente; ora i fan dovranno dire addio a personaggi e cast di tutto rispetto. Ancora ignota la data degli ultimi episodi.

Will & Grace: Dopo 3 stagioni, questo revival troverà la sua conclusione, che sarà molto diversa dal precedente finale; gli ultimi episodi sono trasmessi dal 9 gennaio.

You Me Her: Dopo 5 stagioni, la storia di questa relazione poliamorosa giungerà al termine. L’inizio dell’ultima stagione è previsto nella prima metà del 2020.