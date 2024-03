Le vie del gusto da Iervolino, pizza e fritti di Ottaviano

Torna la kermesse itinerante “Le vie del gusto”, dedicata all’enogastronomia del territorio vesuviano, nata da un’idea della direttrice de “IlMediano.com”, la giornalista Carmela D’Avino e dello storico dell’arte, il Professor Carmine Cimmino.

La prima tappa del nuovo anno che, come di consueto, sarà presentata dalla giornalista e scrittrice, Sonia Sodano, si terrà sabato, 16 marzo alle ore 13, presso il locale del noto Chef della pizza, Gianfranco Iervolino, “Iervolino, pizza e fritti”, sito in via Zabatta, 48, Ottaviano (Na).

“Siamo particolarmente felici di riprendere i nostri eventi, partendo proprio da un grande Chef della pizza qual è Gianfranco Iervolino che, con la sua grande esperienza nel settore, promuove la vera ricetta tradizionale dei maestri pizzaioli a difesa e tutale di una pietanza unica nel suo genere, nonché amata in tutto il mondo e indiscusso simbolo dell’unicità del nostro territorio”. Ha dichiarato la direttrice Carmela D’Avino.

L’evento, sostenuto dall’Associazione In Rosa di San Giuseppe Vesuviano, grazie alla gentile adesione della sua Presidente, l’Avv. Eliana Iuorio, sarà un momento dedicato alla pizza e all’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano.

Insomma, un’occasione per celebrare una pietanza che è in grado di rappresentare l’espressione perfetta di una cultura, amata in tutto il mondo, e che per il suo grande valore, è diventata Patrimonio Unesco, riconoscimento unico per la tradizione gastronomica italiana.