L’Ente di Formazione Futura Academy a sostegno del Caserta Calcio Femminile

L’Ente di Formazione Futura Academy ha donato alle giocatrici le divise, con logo personalizzato, da indossare durante gli allenamenti e le gare sportive.

L’organismo professionale è un fiore all’occhiello del territorio campano: promuove corsi professionali, aggiornamento e qualificazione lavorativa, favorisce l’occupazione giovanile e il reinserimento nel tessuto sociale, promuove iniziative di inclusione, parità di genere, diritti civili e ambientali.

Il Caserta Calcio Femminile partecipa al campionato di Eccellenza Regionale Femminile in Campania. Sono 11 le giocatrici che scendono in campo più le riserve che possono subentrare all’occorrenza durante la disputa di una partita. L’ atleta più piccola ha 14 anni e la più grande 34 anni d’età. Il team sportivo si avvale della partecipazione di donne con la passione per lo sport.

“E’ nata una nuova sinergia tra Futura Academy e il Caserta Calcio Femminile, le ragazze della squadra sono il nostro orgoglio e di tutta la città di Caserta. Abbiamo cucito addosso alle sportive le divise con il nostro logo- ha commentato a margine dell’evento l’imprenditrice Rosa Verolla- perché riteniamo che lo sport sia un valore fondamentale e che una disciplina che nasce come peculiarità maschile diventa, ad oggi, valore aggiunto per le donne casertane”.

Presenti alla manifestazione sportiva Mario Alborino, direttore generale sportivo e allenatore Caserta Calcio Femminile; Vincenza Della Bella, responsabile centro raccolta servizi Caf e patronato UGL Caserta; Francesca Battista, financial consultant & credit management Plastic System S.r.l. Caserta; Daniele Caserta, responsabile commerciale Avvoolo Delivery e amministratore Digital Duo service; ha moderato l’incontro Geremia Perrone, segretario UGL Autoferro con delega alle politiche sociali UGL Caserta.