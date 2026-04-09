Con “Les confidences entre Julie et la madame” dialogo impossibile a due voci folli, approda al Teatro Serra di Napoli una satira dell’assurdo, liberamente ispirata a “Le défunt” di René de Obaldia. Una produzione “Il nudo dell’anima” per la regia di Davide Rossetti con Salvatore Amabile e Antonio Musella. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316 dal 10 al 12 aprile (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00).

Rappresentato per la prima volta nel 1957 al “Theatre de Lutece” di Parigi, lo spettacolo racconta l’incontro tra due donne (qui interpretate da due uomini): Julie e Madame de Grampon, moglie e amante del compianto Vittorio. “Ho sempre rifuggito l’idea di assegnare un genere preciso ai personaggi, pertanto non è uno spettacolo di drag queens, ma un’opera in cui due uomini si cimentano con autoironia in un ruolo diverso” dice il regista. Tra le due si sviluppa un dialogo surreale che culmina in un delirio poetico durante il quale l’amante, ancora morbosamente legata ai propri ricordi, scopre con sconcerto – e dalla moglie in persona! – vizi e malefatte sconosciute del suo innamorato; un crescendo di aneddoti al termine del quale, si danno appuntamento al giorno successivo per ripetere, ossessivamente, la stessa grottesca mascherata. Finché un colpo di scena mette in discussione la loro stessa identità e il senso di quanto accaduto, in un gioco di compiacimento del dolore in cui l’elemento maschile accentua i toni tragicomici. Il ritorno alla realtà delle protagoniste avviene attraverso il linguaggio polemico contemporaneo, dalle parole svuotate di ogni senso comunicativo, che nasconde il bisogno di cercare una continuità tra vita e morte, simbolicamente affidata a danze mistiche di terre lontane.

“Les confidences entre Julie et la madame”

di René de Obaldia

con Salvatore Amabile e Antonio Musella

regia e coreografie, Davide Rossetti

produzione “Il nudo dell’anima”

venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00

sabato 11 aprile 2026 ore 19:00

domenica 12 aprile 2026 ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://youtu.be/0f5jji-MTLw