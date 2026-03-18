Les fleurs et les poupées: la pittura al femminile di Baldi diviene narrazione interiore

Dal 21 al 23 marzo 2026, nella Sala delle Colonne del Complesso Monumentale dell’Annunziata, sarà ospitata la mostra “Les fleurs et les poupées“, dedicata alla pittura della sociologa e naturopata partenopea Rosalba Baldi ( opening 21 marzo ore 12-ingresso libero).

Il progetto espositivo presenta una selezione di dipinti caratterizzati da un linguaggio figurativo naïf, immediato e autentico, in cui colori pastello, motivi floreali e figure femminili diventano strumenti di narrazione interiore. Nelle opere di Baldi la pittura si fa gesto spontaneo e libero da sovrastrutture, capace di restituire centralità alla semplicità e alla dimensione emotiva dell’esperienza umana.

Fiori e bambole popolano un universo visivo delicato e simbolico che invita lo spettatore a rallentare lo sguardo, ritrovando un contatto più sincero con sé stesso. Il tratto essenziale e la vivacità cromatica costruiscono un percorso artistico che non ricerca l’artificio ma l’autenticità, suggerendo una riflessione sul valore dell’identità individuale e sulla libertà di esprimersi al di là dei modelli estetici imposti.

La mostra intende inoltre sottolineare il valore dell’arte come gesto di cura e nutrimento interiore: creare, osservare, partecipare diventano occasioni per concedersi una pausa consapevole, una sorta di disintossicazione simbolica dal ritmo e dall’immagine spesso filtrata del mondo social. In questo senso, le mani tornano protagoniste, riscoprendo il bisogno primario di dare forma a pensieri ed emozioni.

Come sottolinea il testo critico che accompagna il progetto espositivo: “Di fiori e bambole è fatto il mondo di colore di Rosalba Baldi. Due temi che si rincorrono come in una giostra francese d’altri tempi. Temi semplici, approccio fanciullesco e naif che invadono di colore e buonumore l’occhio di chi guarda. Un carosello di tonalità prende vita in forme in cui il foglio bianco è lasciato quasi sempre a testimonianza della base da cui si parte, a voler non dimenticare che il foglio bianco è il punto di partenza per qualsiasi avventura che possa portare nei viaggi più disparati. Ed è un viaggio nella memoria quello che inconsapevolmente è il progetto “ Les fleurs et les poupées.

Questi due motivi, così presenti in una pittura dal tratto ora lineare, ora tondeggiante fino a diventare bombato come a volersi espandere e appropriarsi di tutto lo spazio bianco, in realtà affondano radici nell’infanzia di Rosalba Baldi. Di quei piccoli fiori colorati quasi se ne percepisce il profumo, lo stesso che l’autrice potrebbe aver annusato nella sua infanzia trascorsa nella campagna cilentana, passione per la natura che poi è esplosa in età adulta con lo studio dei Fiori di Bach e la passione per la naturopatia. Le bambole colorate, invece, ricordano dei cartamodelli, gli stessi che potrebbe aver visto da bambina nel laboratorio di sua madre quando ideava e confezionava guanti di pelle. La passione per la moda forse è nata proprio lì, ma di certo l’ha portata a scegliere una carriera nell’alta moda da adulta, amore mai dimenticato. Mai concettualmente consapevole di questo ritorno alle origini, a queste due grandi passioni, ecco che il suo tratto è così spontaneo e piacevole, poiché non c’è artificio, non c’è forzatura di pensiero, ma solo immersione totale nel colore, nel desiderio di espressione, nella capacità che ha l’arte di svuotare la mente, arricchire gli occhi, aprire gli animi, di allontanare il grigiore dei giorni negativi, di far sognare e persino di guarire.”

Curata da Manuela Ragucci, l’esposizione sarà accompagnata da un momento artistico condiviso: il pubblico sarà invitato a contribuire alla realizzazione di un’opera corale disegnando con pastelli a cera su un grande foglio posto al centro della sala, trasformando la visita in un’esperienza di incontro e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dal Comune di Napoli per Marzo Donna 2026, dedicato alla valorizzazione della creatività e della libertà espressiva femminile.

La mostra in pillole

Sala delle Colonne del Complesso Monumentale dell’Annunziata

dal 21 al 23 marzo

Opening sabato 21 marzo 2026, ore 12.00 Orari di apertura: 9.00 – 19.00 Ingresso libero