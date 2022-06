L’Estate su di noi, il nuovo singolo di Anna Capasso

Si è svolta al Caffè Gambrinus di Napoli la presentazione del nuovo singolo della cantautrice Anna Capasso, “L’estate su di noi”, scritto in collaborazione con il producer Massimo D’Ambra e distribuito Artist First.

“L’estate su di noi” racconta la ripartenza dopo una pagina buia di storia che nessuno aveva previsto che ha travolto e cambiato la nostra vita. Questo tempo sospeso ci ha confermato che la musica unisce, oggi più che mai. E quella frase del ritornello “E quella musica che in testa mi fa fare ancora festa spero non finisca mai” rappresenta il messaggio di speranza che l’artista vuole lanciare.

“Questo è un testo che vuole essere una festa nonché un messaggio di speranza per questa guerra. Un conflitto che poteva essere risolto in modo diverso, senza le distruzioni delle città, l’uccisione delle persone, dei bambini.” – Afferma Anna Capasso ai nostri microfoni – “E poi è un omaggio alla mia, alla nostra Napoli. Il mio messaggio è quello di portare nel mondo una Napoli pulita, leggera ed entusiasta delle sue bellezze. Ho scelto di girare gran parte delle scene al centro storico perchè è da qui che nasce la storia di questa città ed è qui che ho vissuto 5 meravigliosi anni quando, dividendo la casa con le amiche, studiavo e lavoravo nei teatri. Tutte le persone che vedete nel video sono tutte le mie amicizie dell’epoca con le quali ho scelto di lanciare questi messaggi. E perchè no, anche trasmettere la mia napoletanità”.

Prossimo appuntamento sabato 25 sul lungomare di Napoli con RTL.