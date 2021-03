Letta dirà di “si” al Pd: importante ripartire senza renziani

Enrico Letta sarà il nuovo segretario del Partito Democratico. Le indiscrezioni non lasciano dubbi: la riserva verrà sciolta salvo clamorose novità. Il primo obiettivo sarà far piazza pulita dei renziani.

Letta traghettatore: farà fuori i renziani ed andrà via nel 2023

Salvo clamorosissime, ed inaspettate, novità sarà Enrico Letta a succedere a Nicola Zingaretti. L’endorsement arriva dall’ala progressista ed anche dalla meno “governista”. Certo, c’è Franceschini accanto a Zingaretti, e c’è chi mugugna ma sa bene che la candidatura dell’ex Presidente del Consiglio è ad orologeria. Si tratta di aspettare il tanto agognato congresso nazionale del 2023 per eleggere il nuovo leader ed intanto Enrico Letta sarà colui incaricato dell’epurazione.

C’è infatti un nodo che appesantisce la gola del Partito Democratico e si chiama Matteo Renzi. L’altro ex premier, proprio come Letta, che successe al prossimo segretario del Pd con quel tradimento dal tono di serenità. Ci ha riso su per anni, scherzato, e dopo quel colpo di stato, anche un po’ avallato dalla vecchia guardia, ha rinfoltito il partito con i suoi fedelissimi. Che sia un caso che venga chiamato proprio Enrico Letta a sporcarsi le mani per far pulizia nella dirigenza? Improbabile, e forse alla base della positiva risposta di Letta c’è proprio quel senso di rivalsa nei confronti del Matteo di Firenze.

Gli prudono le mani, non giriamoci intorno. Per Letta, che ha comunque un ruolo a Parigi nella scuola di politica, è un’occasione d’oro da non sprecare. Rilanciare il partito e consegnarlo a Bonaccini, nel 2023, epurato e pronto per il definitivo rilancio: la corsa a chi gestirà il Paese post covid. Non si pensi, infatti, che gli anni fondamentali siano soltanto 5 passata la pandemia. Ci vorrà più di una legislatura, e molto più del Recovery Fund e della militarizzazione del piano vaccinale.

Leggi anche: Le donne: dalla valorizzazione ancora negata al legittimo tempo per sè

4 Ristoranti The Cerebros – La crisi dei ristoratori: il delivery e idee per

Share This: