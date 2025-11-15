Libellule di legno: materia viva, sostenibilità, arte e utilità

Rossella Guarino dà nuova vita ai materiali dimenticati: legni di scarto o di recupero. Li trasforma in oggetti di pregio, che divengono un punto focale, di una stanza o di un outfit. Un incontro al bivio tra raffinatezza e naturalezza.

L’amore e la cura per il legno, un’arte antica e paziente, si combina con un design innovativo e moderno. Rossella nel suo laboratorio e punto vendita Libellule di legno fa molto di più che piallare, levigare e assemblare la materia prima. Si mette in ascolto di un respiro che attraversa i decenni e ne valorizza la storia e le imperfezioni, come nel kintsugi giapponese.

Il suo è un approccio materico dove le sue mani e la materia viva si parlano in silenzio, quasi in maniera devozionale. Il legno viene combinato con altri materiali naturali: oli, cere, resine, metalli riciclati e persino sabbia, per conferire tridimensionalità, dinamismo e una particolare texture alla composizione.

Il suo target è composto da persone che amano il pezzo unico, non in serie – che si tratti di oggetti di design, complementi d’arredo o gioielli e accessori.

Scelgono un oggetto che possa raccontare la sua storia e che parli il linguaggio della sostenibilità, del rispetto, del lavoro certosino e dell’originalità.

Seguendo la lezione di Gaudì punta a coniugare bellezza e utilità.

Ora lasciamo la parola a Rossella Guarino

D. Ci racconti le fasi della genesi di Libellule di Legno?

R. “Libellule di Legno” è nato dalla mia profonda passione per il legno e dalla necessità di dare una seconda vita a materiali dimenticati. La genesi è stata un percorso naturale: è iniziato tutto con la sperimentazione, trasformando semplici pezzi di scarto o legno di recupero in oggetti che potessero raccontare una storia. Il nome stesso, ‘Libellule di Legno’, evoca leggerezza, trasformazione e un legame con la natura, che sono i pilastri della mia filosofia. La fase successiva è stata quella di affinare la tecnica, trovando un modo per unire l’amore per l’artigianato tradizionale con un design moderno e sostenibile, fino a strutturare l’identità del brand che vedete oggi.

D. Quali sono i prodotti che crei?

R. La mia produzione spazia in diverse categorie, ma l’elemento unificante è sempre il legno di recupero o materiali di scarto. Principalmente creo:

Complementi d'arredo e oggetti di design per la casa (quadri materici, sculture da tavolo, lampade);

Gioielli e accessori (orecchini, collane, spille) dove il legno, spesso abbinato a elementi naturali, diventa leggero e raffinato;

(orecchini, collane, spille) dove il legno, spesso abbinato a elementi naturali, diventa leggero e raffinato; Oggetti personalizzati su commissione, che sono il modo migliore per dare forma alle idee dei miei clienti utilizzando la mia sensibilità artistica.

Ogni pezzo è un pezzo unico, irripetibile.

D. La tua tecnica artigianale, rispetto ai vari materiali utilizzati, da cosa è contraddistinta?

R. La mia tecnica è contraddistinta dall’approccio materico e dal principio del “non scarto”. Non mi limito a lavorare il legno; lo ascolto. La venatura, le imperfezioni, i segni del tempo vengono esaltati e non nascosti.

Utilizzo diverse essenze, spesso recuperate da vecchie travi, cassette o mobili dismessi, che taglio, levigo e assemblo per creare composizioni tridimensionali e dinamiche. Il legno è quasi sempre accompagnato da altri materiali naturali, come resine ecologiche, metalli riciclati, pigmenti naturali o persino sabbia, per aggiungere texture e contrasto. Prediligo cere e oli naturali, che permettono al legno di ‘respirare’ e mantengono il suo aspetto autentico, rendendo ogni pezzo non solo bello, ma anche sostenibile.

D. C’è un profilo di pubblico che maggiormente si rivolge a te?

R. Certamente. Il mio pubblico è generalmente composto da persone che hanno una forte sensibilità verso l’artigianato di qualità, l’arte e la sostenibilità. Sono persone che non vogliono prodotti in serie, ma un pezzo con un’anima e una storia. Si rivolgono a me per trovare un regalo speciale, un complemento d’arredo che diventi il punto focale di una stanza, o un gioiello che sia un piccolo statement di stile e sostenibilità.

D. Ora verso quale obiettivo voleranno le tue libellule?

R. Le mie libellule voleranno sempre più verso la contaminazione tra arte e utilità. L’obiettivo principale è duplice: vorrei collaborare con architetti e designer d’interni per portare i miei pezzi in contesti più ampi e stimolanti, creando installazioni o pezzi di arredo su larga scala; vorrei organizzare dei workshop per condividere la bellezza del legno di recupero e l’etica del “non scarto”, ispirando altri a vedere il potenziale artistico in ciò che viene comunemente considerato rifiuto.