LIBRI IN BREVE- Le novità di Fazi Editore pubblicate a maggio

Anche per questo nuovo mese, Fazi Editore pubblica una serie di titoli molto interessanti e di vario genere. Scopriamo insieme tutti i libri da poter leggere e che ritroveremo al grande evento del Salone del Libro di Torino.

Dal 2 maggio è disponibile in libreria un thriller mozzafiato dal titolo “Gli unici indiani buoni” di Sthephen Graham Jones, nativo americano e appartenente alla tribù dei Piedi Neri.

LA TRAMA – Il romanzo, pluripremiato e campione di vendite, è ambientato in una riserva indiana, dove una caccia all’alce si trasforma in una vera e propria tragedia con un incubo adolescenziale che torna per perseguitare quattro adulti.

Esce in Italia oggi, 9 maggio, “I Soldati piangono di notte” di Ana Marìa Matute, una della maggiori scrittrici del Novecento spagnolo e candidata più volte al premio Nobel.

LA TRAMA – Questo è il secondo volume della trilogia, che ha visto già la pubblicazione di “Ricordo di un’isola”. Qui ritornano le atmosfere struggenti di un’isola che diventa scenario di una storia speciale.

Il 16 maggio in libreria si potrà acquistare “La casa della porta dorata” della scrittrice e giornalista, Elodie Harper.

LA TRAMA – Dopo il grande successo de “Le lupe di Pompei”, in questo secondo volume della trilogia, tornano le atmosfere dell’antica città di Pompei e torna anche la protagonista Amara, scampata al lupanare tra amicizie ormai consolidate e nuovi amori.

Angela Carter, una delle più grandi e più audaci scrittrici inglesi, nonché amatissima regina del gotico sarà disponibile dal 23 maggio in libreria con “La bottega dei giocattoli” .

LA TRAMA – Avvincente romanzo di formazione in cui la giovane protagonista scopre il fascino inquietante del diventare adulti.

Il reportage narrativo dal titolo “Il mare colore veleno. Indagine su uno dei più grandi disastri ambientali del Paese: il polo petrolchimico di Siracusa” di Fabio Lo Verso sarà in libreria a partire dal 30 maggio.

LA TRAMA – Un viaggio-inchiesta attraverso la costa più inquinata della Sicilia fra Augusta e Siracusa, dove la popolazione convive da mezzo secolo con i veleni di un gigantesco polo petrolchimico.

A fine mese, sempre il 30 maggio, sarà disponibile anche “Labirinti” di Franck Thilliez, ingegnere informatico e scrittore francese che in patria è autore da oltre sette milione di copie vendute, nonché terzo scrittore più venduto in assoluto.

LA TRAMA – Un vero e proprio capolavoro thriller che ha venduto ben 200 mila copie. I protagonisti si troveranno immersi in un labirinto infernale cosparso di vicoli ciechi in cui, non solo loro, ma anche lo stesso lettore si troverà intrappolato.