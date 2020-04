L’idea della FIGC per il ritorno in campo a maggio

Ci sono tanti, troppo soldi e interessi in ballo per poter fermare il calcio, almeno nel nostro paese.

Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, il prossimo 4 maggio le società di calcio, almeno quelle di Serie A, dovrebbero tornare ad allenarsi.

Si, ma in che modo?

Queste due settimane, infatti, serviranno a tutto il mondo del pallone per cercare di studiare la soluzione migliore e con pochissimi rischi legati alla salute, per il ritorno in campo e cercare di portare a termine questa bistrattata stagione.

L’ultima idea paventata,ma neanche tanto, è quella di un maxi ritiro che coinvolga tutte e venti le squadre di A, dai giocatori fino ai fisioterapisti per i prossimi due mesi e mezzo, un luogo comune e super controllato dove verranno poi effettuati tamponi a tutti quasi tutti i giorni.

Solo in seguito, si penserà alla Serie B e alla Serie C.