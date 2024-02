Lila Esposito al Teatro Tram denuncia la violenza di genere e riflette sull’amore

Silvio De Luca ha ideato e incarna la personaggia Lila Esposito nello spettacolo “L’ammore che d’è. Storie di un femminiello napoletano”.

La scrittura è opera dello stesso De Luca e di Isabella Pinto, con la regia di Manuela Cherubini.

La rappresentazione, che tornerà in scena al teatro Tram anche domani, domenica 11 febbraio alle ore 18:00, è nata, come ricorda l’autore, senza un ragionamento pregresso. “Ho cominciato a scrivere e poi la storia ha assunto una vita autonoma – spiega.

Essenzialmente è diviso in due parti. Una prima che ha la forma della stand-up comedy e attinge al teatro di parola, dove la satira è rivolta alla denuncia della precarietà lavorativa che diviene precarietà esistenziale; ai tanti disagi, disservizi e alle molteplici ombre di questa città lasciata a sè stessa, all’incuria e al degrado. Una satira che ingloba anche il versante politico ed è in continuo divenire, perchè è una finestra aperta sul presente e le sue istanze.

“Io credo – continua Silvio – che il filo conduttore sia un’assuefazione ai femomeni della realtà che circonda che porta all’immobilismo e all’ottundimento delle coscienze. Un’assuefazione che ci porta a non opporci a varie forme di violenza e di prevaricazione“.

La prima parte nasce dall’ampliamento delle riflessioni sul presente che Lila condivide online . La seconda, invece, è una vera e propria denuncia del patriarcato e della violenza di genere e racconta di un intervento di Lila Esposito al World Family Congress.

Una “chiamata alle armi” della consapevolezza che arriva addirittura da Mamma Schiavona in persona – la Madonna Nera di Montevergine – che le chiede di sensibilizzare le persone sul tema e lei lo fa attraverso un percorso storico che parte da Clitemnestra e arriva a Margaret Yourcenar e alle sue Memorie di Adriano, ma coinvolge anche voci femminili più contemporanee come Ingeborg Bachmann.

“I testi originali sono bellissimi – ribadisce l’autore e attore – ma io ho voluto tradurli nella lingua napoletana, che poi è la nostra lingua, e trovo che in questo modo siano più passionali, più carnali: li sento più vicini e poi questa operazione mi è servita per sentire questi testi più miei, per assimilarli. In fondo il traduttore diviene a sua volta un narratore”.

Secondo quanto evidenzia l’autore, il teatro è una particolare forma di arte e di linguaggio e chi lo utilizza esprime la sua necessità di comunicare qualcosa agli altri, ma ogni persona, a suo modo, può può fare qualcosa per promuovere un cambiamento possibile, rispetto al quale nessuno può rimanere indifferente perché quello che colpisce un individuo potrebbe colpirne anche un altro e comunque riguarda tutta la collettività.

“Tutti, quindi – continua – possono contribuire a fare la differenza e a scuotere le coscienze: siamo tutti un po’ dei piccoli colibrì“.

Ma come si esce da ques’atmosfera di indifferenza e di assuefazione a varie forme di violenza subdola e strisciante? La risposta è: “riaccendendo il desiderio”.

“Ovviamente – chiarisce Silvio De Luca – tutti abbiamo desideri diversi e la sfida è quella di metterli insieme e farli convivere nella nostra e nella loro eterogeneità”.

Ma alla fine lo spettacolo ci dice l’amore cos’è?

“È una domanda difficile – nicchia l’autore/attore -. L’amore non ha forme, non ci può essere una definizione univoca, nè può essere incasellato in un genere binario. L’amore è qualcosa di soggettivo, come l’arte, che ha tante modalità di espressione. L’amore va ascoltato, rivisto, toccato. Sicuramente nessuna legge lo può fermare, perché è troppo grande“.