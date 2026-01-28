L’inverno di Sala Ichos: teatro di ricerca e di riflessione civile

A San Giovanni a Teduccio, il teatro Sala Ichòs di via Principe di Sannicandro 32/A, prosegue gli appuntamenti con una programmazione significativa, che intreccia teatro di ricerca, riflessione civile e musica dal vivo, fedele alla vocazione dello spazio: essere presidio culturale attivo sul territorio, luogo di incontro e di visioni, capace di parlare al presente attraverso linguaggi diversi.

Dopo l’esordio dello scorso 10 gennaio con lo spettacolo “Paz ’81-’83”, originale adattamento teatrale della raccolta di lavori elaborati da Andrea Pazienza tra il 1981 e il 1983, che ha visto in scena Margherita Romeo Messeri, il percorso invernale prosegue venerdì 30 alle ore 21.00 con “Gaza 2026. Atto Primo”.

Il palcoscenico di Sala Ichòs si trasforma in un luogo di solidarietà con una serata corale che riunisce musicisti, attori e performer per sostenere la popolazione palestinese colpita dai conflitti. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Un Ponte Per, impegnata nella raccolta fondi per l’accoglienza e il supporto alla popolazione palestinese colpita dal genocidio israeliano. Un Ponte Per opera da anni contro violenze e ingiustizie, affrontando le conseguenze e le cause dei conflitti, ripudiando la guerra e lavorando quotidianamente per la pace, la solidarietà tra i popoli e la difesa dei diritti e della dignità di ogni persona.

Gran finale sabato 31 gennaio alle 21.00 con il concerto “Tutti i figli di Dio hanno le ali” dei Blue Tango, formazione acustica capace di esplorare nuovi territori musicali fondendo il gusto per il popolare ai più diversi linguaggi sonori. Un repertorio apparentemente poliedrico ma unito da un filo comune: la cultura mediterranea ed europea, in un continuo dialogo e scontro tra tradizioni. Melodie semplici e coinvolgenti, giochi di chiaroscuro e un equilibrio raffinato tra i musicisti costruiscono uno spettacolo che evoca riti africani, atmosfere rarefatte e momenti ironici e goliardici, tra brani come Jungla, Napoli-Palermo, Fox’s Tango, Senegal, Filumè, Mercante e Mago Ball. I Blue Tango sono Saverio Dioguardi (chitarra e voce), Antonio Di Costanzo (piano e keyboards), Gennaro Borrelli (basso), Lello Smimmo (chitarra ritmica), Pippo Marotta (batteria), Gabriele Borrelli (percussioni), Peppe Sasso (violino e sax).

Parcheggio gratuito in loco.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Info e prenotazioni: 366 8711689.