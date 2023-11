Lo cunto e lu canto: l’associazione Easy Tour conduce alla scoperta di Napoli

Con il tour artistico culturale “Lo cunto e lu canto del centro storico di Napoli”, che si svolge giovedì 9 novembre alle 10.30 (partenza ore 10.30 piazza san Gaetano), l’Associazione Easy tour si presenta alla città. Il tour è realizzato con IDN itinerari di Napoli.

Luoghi culturali, con le loro leggende e storie, sono le tappe del tour. Il percorso è ideato e scritto da Roberta D’Agostino con Mattia Tammaro nei panni del traghettatore e Danilo Rovani attore e cantante che eseguirà i brani di musica napoletana con Francesca Morgante, Pasquale Ruocco, Anthony Della Ragione. Un simpatico traghettatore conduce gli spettatori nelle varie tappe mostrando “la sua incredibile sapienza” e un cantante farà compagnia ai visitatori con canzoni tratte dal vasto repertorio di musica e canzoni napoletane.

In particolare tutti coloro che vorranno prendere parte al percorso scopriranno storie relative a: san Lorenzo e piazza san Gaetano, la chiesa di santa Maria delle anime al Purgatorio ad Arco, la chiesa di santa Maria della Pietrasanta, port’Alba, via Santa Chiara conclusione in largo Banchi nuovi nella chiesa dei santi Cosmo e DamianoTra risate e musica si giunge all’ultima tappa del tour dove si consuma un menù tipicamente napoletano creato da Murzilllo chic.

Mi sono ispirata per il menù – dice Carmela Autiero titolare di Murzillo chic – alla tradizione napoletana. Per ogni tour penserò alle pietanze che più si sposano con l’itinerario cercando di restare sempre nel mondo delle cucina napoletana così amata in tutto il mondo. Il cibo è sempre un viaggio alla scoperta del mondo proprio come avviene nei tour che disvelano il patrimonio artistico culturale dei luoghi.

Il nostro – dicono Giuseppe Caniglia e Massimiliano Sacchetto di Easy tour – è un progetto che si articola in diversi servizi. L’attività principale è l’accoglienza turistica organizzata con postazione mobili nel centro storico con operatori, ben identificabili grazie alla loro divisa colorata, che offriranno supporto ai turisti presenti in città. Si tratta di personale che parla più lingue e preparato nella storia artistica e culturale della città.Un aiuto qualificato per i turisti in visita nella nostra Regione. Non solo un servizio di accoglienza ma anche biglietteria per eventi teatri e musei cittadini e per i più importanti trasporti. Abbiamo pensato, inoltre, di sviluppare dei tour, servizio che completa la nostra offerta, a partire da quello del 9 novembre perché è un modo dinamico di fruizione dei luoghi turistici e culturali della nostra città.

Per prenotazioni: help@easytour.info