Lo scintillio di “JetSetCapri” illumina il “The Owl” di Ercolano

Il 30 gennaio presso il “The Owl” di Ercolano, rinomato locale vesuviano, si è tenuto un evento in grande stile organizzato da Fabio Palazzi, star caprese, brillante vip concierge, luxury manager e fondatore del brand “JetSetCapri“, azienda che raccoglie sotto un solo marchio prodotti e servizi di lusso.

Leggi tutto.

L’esclusivo evento ha riscontrato un enorme successo in termini di partecipazione e soddisfazione del pubblico. Una cena esclusiva per sole 100 persone durante la quale gli ospiti di eccellenza hanno degustato piatti raffinati, ottenuti con ingredienti di altissima qualità, preparati dallo chef Ivano Picardi.

Presenti al Galà tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria: l’attesissima diva Valeria Marini, Valentina Stella, Alessandro Cecchi Paone, Federico Fashion Style, Francesca Cipriani, Anna Capasso, Tanya La Gatta, Giuseppe Gambi, Pietro del Vaglio (interior designer di fama mondiale), Ester Gatta (Elles Couture), Domenico Contessa (Villa Domi Events), Silvio Smeraglia (chirurgo plastico e fondatore della Smeraglia Luxury Clinic), Ciro Schettino (attore), Nunzia Esposito (modella e vincitrice del titolo Miss Mondo), Natascia Ummaro (modella e social influencer), e tanti altri. Tra un momento musicale e l’altro si sono svolti defilè di alta moda, organizzati da 2RComunicazioni, agenzia moda di Robert Houber, con protagoniste le creazioni di Miriam Tagliente. Sorprendente lo show di Roberto Belmonte, barman acrobatico che si è divertito nel mostrare a tutti gli ospiti presenti le sue impressionanti acrobazie eseguite con fantasiosi cocktail. Coinvolgenti le incredibili esibizioni del live sax di Enzo Buonagurio e della tromba di Tony Trumpet che hanno intrattenuto gli ospiti dopo lo il momento dedicato alla moda. A chiudere in bellezza questo evento un incredibile spettacolo di fuochi d’artificio.

Numerosi gli sponsor che hanno dato un grande contributo all0organizzazione della serata riuscitissima; notevole il sostegno del Comune di Ercolano, di Caffè del Capo, Promolife, Masaniello Hotel, MyLove Occhiali e Profumi, Luxury Event Floreal e Tarflora Castellammare di Stabia. Di grande rilievo il contributo di Liber Taxi e Family Card che hanno trasportato fino al locale tutti i vip con taxi ed elicottero. Impeccabile e raffinato anche l’allestimento del “The Owl” curato nei minimi dettagli da Nicola Pezzella, wedding planner, e da “Patrizia S.” designer di ceramiche Arte Vietrese.

Foto di Maurek Poggiante