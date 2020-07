L’omaggio di Roma a Ennio Morricone: l’Auditorium porterà il suo nome

Raggi: “Così la città lo ricorderà degnamente”.

L’Auditorium Parco della Musica di Roma si chiamerà ‘Auditorium Ennio Morricone’. L’Assemblea capitolina, riunitasi in seduta straordinaria, ha votato all’unanimità l’intitolazione della struttura che ogni anno ospita la Festa del Cinema di Roma e le principali rassegne musicali in città, i due ambiti in cui Morricone si è reso protagonista durante la sua vita artistica.

Prima della votazione del Consiglio, il figlio Andrea si è così espresso, dicendosi onorato, sull’iniziativa: “L’Auditorium era casa sua, siamo rimasti veramente impressionati dalla velocità e dalla spontaneità con cui è stata presa la decisione di dedicarglielo”.

Il voto alla mozione che ufficializza la decisione di ribattezzare “l’Auditorium Ennio Morricone” è arrivato al termine di una serie di interventi in Aula, tra cui quello della sindaca Virginia Raggi.“

“Oggi siamo di fronte alla sua famiglia per dedicargli uno dei luoghi di eccellenza della musica a Roma. Sono certa che questa dedica amorevole sia pienamente condivisa dai nostri concittadini”, ha sottolineato la sindaca.

Tra gli ospiti in Aula erano presenti anche Giovanni Malagò e Giorgio Assumma. A sorpresa, alla fine della seduta, si è presentato anche Renato Zero. Era assente, invece, la moglie di Morricone, Maria.“