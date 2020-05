Lombardia, aumentano decessi e contagi

Ad oggi le persone contagiate in Lombardia sono 86.091, 316 in più rispetto a ieri con 75 decessi in una giornata.

Dei 316 nuovi positivi accertati con 14.702 tamponi, 83 sono nella provincia di Milano, (38 a Milano città), 48 in quella di Bergamo e 77 in quella di Brescia, che rimangono le tre zone della Lombardia maggiormente colpite dal coronavirus.

Dati contagi provincia per Provincia

Qui sotto la mappa dei casi divisi per Provincia

Bergamo 12,681 (+48)

Brescia 14.326 (+77 )

Como 3.678 (+18)

Cremona 6.365 (+15)

Lecco 2.700 (+9)

Lodi 3.387 (+7)

Monza e Brianza 5.369 (+8)

Milano 22.455 (+83)

Mantova 3.308 (+8)

Pavia 5.105 (+23 )

Sondrio 1.404 (21)

Varese 3.423 (+10)