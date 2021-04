Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura: tour virtuale a cura di Stefano Causa e Patrizio Piscitiello

In questo secondo Lunedì in Albis pandemico, niente gite, nè scampagnate nei parchi. Vita dura anche per gli amanti dell’arte con musei e siti archeologici off limits.

Ecco perchè domani sera, martedì 6 aprile, alle 21, Scabec, in collaborazione con il Museo di Capodimonte, propone un viaggio in Campania – arte, storie e luoghi, per dar modo agli appassionati d’arte di recuperare, ma anche a tutti coloro che si vogliano rinfrancare con un’immersione nella bellezza di scorci, vedute e suggestioni di una Terra Felix.

Si tratta del quarto tour attraverso la piattaforma Google Meet a cura di campania>artecard e Scabec alla scoperta dei tesori e l’arte del territorio campano ma anche di mostre internazionali.

Uuna visita guidata virtuale ad una selezione di opere provenienti dalla mostra “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura” inaugurata l’8 ottobre scorso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

A guidarci Stefano Causa e Patrizia Piscitello curatori della mostra attualmente installata nella sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e purtroppo rimasta per diverso tempo chiusa a causa delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria Covid-19, che chiuderà il prossimo 11 aprile.

Un’occasione imperdibile dunque, riservata a sole 150 persone, quella di poter accedere, seppur virtualmente, ad una visita guidata con i curatori dell’ es posizione che accompagneranno gli spettatori all’interno del Museo ed anche nel making of della mostra.

Pittore geniale, raffinato e multiforme, Luca Giordano (1634-1706) attraversa il Secolo d’oro della Pittura a Napoli incantando le corti d’Italia e d’Europa.

Partecipare è gratuito: è possibile prenotare il tour sulla piattaforma Eventbrite per ricevere un link di accesso alla piattaforma.

Prenotazione obbligatoria qui: http://bit.ly/VIC_LucaGiordano

