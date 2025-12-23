Luca Iannuzzi scrive la storia di Napoli a tavola

Luca Iannuzzi, nei suoi locali, porta a tavola un connubio tra storia e cultura che fa incontrare il mito, la nobilità e la plebe.

All’Archivio Storico il Natale si festeggia con il Cerino dei Lazzari, una colta rivisitazione del timballo dei Monsù che racconta la trasformazione della città da popolo “mangiafoglie” a “mangiamaccheroni”, nel dialogo tra corte borbonica e volgo.

Il progetto è accompagnato dal cocktail sapido “Vapore di Stabia”, omaggio alla storia ingegneristica del Regno delle Due Sicilie, con il primo battello a vapore.

Portici si conferma città di primati, dalla prima ferrovia al primo mezzo che solca le acque.

Re Ferdinando nelle seterie di S. Leucio aveva creato uno spazio senza cesure tra gli alloggi reali e gli ambienti di produzione (e ideato un villaggio operaio). Parimenti ribadiva questo suo essere un re del popolo – scugnizzo tra gli scugnizzi – attraverso la tavola.

Lui avrebbe amato affondare le mani in questo corposo e saporito intreccio di mascheroni, farcito con ragù, provola affumicata e melanzane.

Il suggello, a fine pasto, viene impresso con un mix tra gin, lime e alga wakame. La sapidità del mare, unita alla frechezza degli agrumi del sud. Il mare – tra riti e miti – si ritrova anche nel cocktail proposto da Scottojonno dedicato alla Sirena Partenope, presentato

nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Napoli. Si tratta di “Parthenope Silenziosa”, un inedito nato dalla collaborazione tra ScottoJonno, AIS Campania e Cantine Federiciane, che rilegge il mito fondativo della città attraverso le eccellenze del territorio e la viticoltura metropolitana.