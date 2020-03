Lucca Collezionando dà appuntamento al 27 e 28 febbraio 2021

Lucca Collezionando, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi, targata Lucca Crea e Anafi, si sposta di data e la quinta edizione, in programma al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, è rinviata al 27 e 28 febbraio 2021.

Nella convinzione che nei momenti difficili ciascuno è chiamato a fare la propria parte, lo staff della manifestazione ha riprogrammato l’evento in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti del 4 e dell’8 marzo 2020.

«Con senso di responsabilità – spiegano gli organizzatori – vista la difficile situazione, abbiamo deciso di rimandare la manifestazione a Febbraio 2021. La nuova collocazione in calendario è solo una delle novità che il pubblico avrebbe trovato già in questa edizione, all’insegna di quel costante arricchimento di Lucca Collezionando che è nel suo DNA fin dalla sua nascita. Il ricco programma che avevamo preparato sarà riproposto, ulteriormente integrato e rafforzato, nel 2021.

Cogliamo l’occasione per ringraziare gli autori ospiti, gli artisti, le aziende, gli espositori, gli editori, le associazioni e gli enti pubblici per la fiducia dimostrata aderendo alla manifestazione, e diamo appuntamento alla nuova edizione per proseguire insieme nel cammino intrapreso».

