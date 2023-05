Lunedì 29 maggio, Uno chef per amico: gusto e solidarietà al servizio di una reale inclusione

Dopo il successo degli scorsi anni, lunedì, 29 maggio 2023, alle 20.00, presso il Casale Irfid di Ottaviano, ritorna il Gran Galà di Beneficenza Uno Chef per Amico.

L’evento è organizzato dall’associazione #micolorodiblu, con il supporto dell’Isis De Medici di Ottaviano, in prima persona del preside Vincenzo Falco e, con la speciale collaborazione dei pastry-chef Tommaso Foglia e Gennaro Langellotti.

La coppia di professionisti ha rinnovato il proprio impegno a favore dell’associazione che da anni opera per le famiglie di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, chiamando a raccolta alcuni tra i più grandi nomi della ristorazione e della pasticceria campana, nazionale e internazionale.

Durante la serata di gala, condotta dalla giornalista Rosa Iandiorio, sarà possibile conoscere e assaporare i piatti di tantissimi big del mondo gastronomico coadiuvati da ragazzi autistici con la passione per la cucina.

Uno Chef per Amico nasce proprio per dare l’opportunità a questi ragazzi di mostrare le proprie potenzialità cimentandosi in un lavoro in cui creatività, talento e precisione sono fondamentali.

A tutto questo si aggiunge l’intrattenimento di alto profilo. Ad allietare la degustazione nomi rinomati del panorama musicale e televisivo tra cui Sal Da Vinci, Andrea Sannino, Ciro Alma e Antonio D’Aquino della serie Mare Fuori.

«Con il progetto “Uno chef per amico” – ha affermato la presidente Maria Gallucci – l’Associazione Micolorodiblu onlus da alcuni anni si sta impegnando, non solo per costruire dei percorsi in grado di accogliere le peculiarità di giovani con autismo per permettergli di mettere a frutto le proprie competenze in ambito lavorativo, ma anche per divulgare un messaggio sociale che serva a superare pregiudizi e stereotipi ancora fortemente radicati, che non consentono di cogliere e comprendere la complessità e le potenzialità delle persone con disturbo dello spettro autistico. Il nostro vero obiettivo è quello di costruire un modello che coinvolga le famiglie, le aziende, gli enti del terzo settore, le agenzie del lavoro, così come altri possibili interlocutori, per far dialogare tra loro tutti i soggetti e consentire la realizzazione di luoghi idonei ad accogliere i giovani con autismo in un’ottica professionale e produttiva».

Grazie ai fondi raccolti durante la terza edizione di Uno Chef Per Amico sarà possibile avviare nuovi progetti di inclusione per consentire ai ragazzi autistici di esternare le tante potenzialità, spesso inespresse, e la predisposizione per i fornelli, a volte spiccata e in alcuni casi talentuosa.



Di seguito i nomi degli chef e delle attività che hanno aderito alla Kermesse Uno Chef per Amico:

LUIGI SALOMONE – RE SANTI LEONI

LINO SCARALLO – PALAZZO PETRUCCI

NATHAN WICHMANN – ROJI

ANGELA D’ESPOSITO – TI CUCINO IO PER LE FESTE

FRANCESCO DEL PRETE – DEL PRETE PASTA PER PASSIONE

ANGELO BORGHESE – BLUU IL MARE DENTRO

ANTONINO FURINO – ROSETO ALL’ ARCO

ANTONIO TECCHIA/EDUARDO GIGLIO – LINE – SAN CRISTOFORO

ANTONIO ALIBERTI – ARIZONA CAFFE BISTROT

DARIO BALESTRIERI – O’SBARAZZINO

FERDINANDO VERITIERO – LA CANONICA

GAETANO CERCIELLO – LA LOCANDIERA

GENNARO PAGANO – REI BISTROT

GIANLUCA CRISCUOLO – NEW MACHIAVELLI

LOREDANA ERRICHIELLO – RISTORANTE TRATTO BIANCO

LUCA FATTORUSSO – ‘O PARRUCCHIANO

LUCA VACCARO – ANTICA OSTERIA AI VINI

LUCIANO E NANDO BIFULCO – BIFULCO EXCLUSIVE E BEEFBURGER

MONIKA SANNICOLA – BOHEMIAN RESTAURANT

NUNZIO ILLUMINATO – LA BAITA DEL RE

PAOLO IOVIENO – HOTEL E RISTORANTE PUPETTO

UMBERTO AVITABILE – WOLF IRISH PUB

VALENTINO BUONINCONTRI – BERTIE’S BISTROT

VINCENZO TOPPI – RISTORANTE AMOR MIO

ISIS – LUIGI DE MEDICI

BENITO LA VECCHIA – CASEIFICIO IL CASOLARE

ERRICO PORZIO – PIZZERIA PORZIO

FRANCESCO AMBROSIO – MASSERIA ORLANDO

UMBERTO VECCHIONE – MASTROPANIFICATORE

DOMENCO FIORETTI – MASTROPANIFICATORE

DOMENICO VITAGLIANO – ESPRESSO NAPOLETANO

GENNARO LANGELLOTTI – RUAH CHEF FUSION

TOMMASO FOGLIA

GENNARO GALEOTAFIORE – I SAPORI DI NAPOLI

AGOSTINO COPPOLA – NOI

ALESSIA DE NICOLA – RUAH DESSERT BAR

CARMEN VECCHIONE – DOLCIARTE PASTICCERIA D’AVANGUARDIA

CIRO MAIORANO – ANTONIO IMPROTA – LINO FLAMINIO – DO MAGGIORE

DAVIDE BOTTI – DAVIDE BOTTI AMBASCIATORE DEL GUSTO

GENNARO GALLUCCI – PASTICCERIA GALLUCCI

MARIO PECORARO – MR SHEEPPED BOUTIQUE

NICOLA OBLIATO – OBLIATO PASTRY BOUTIQUE

VINCENZO MILANO – PASTICCERIA MILANO

NELLO IERVOLINO – REGINA ISABELLA RESORT – INDACO

MATTIA CASABIANCA – ULIASSI

RICCARDO MALINCONICO – ELISABETTA LUXURY EVENTS

– ANNA CROCE – ANTICA OSTERIA AI VINI VINCENZO VITALE – PINKHOUSE

CANTINE E BIRRIFICI

I 3 MORI POMPEI

I 2 PRINCIPATI MERCOGLIANO (AVELLINO)

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA RAFFAELE PALMA

CANTINE TORELLE – GIULIANA GUARDASCIONE

CANTINE CERULLO

CANTINE POGGIO DELLE BACCANTI

CANTINA TENUTA DI COSTANZO

BIRRIFICIO MAGIFRA

MARIO DONALD NUNZIO AMBROSIO CARMEN GIUGLIANO – RUAH COCKTAIL BAR

CAFFE E DISTILLATI

TERRE POMPEIANE DISTILLATI

CAFFE’ TORALDO

CRISPO CONFETTI

CAFFE COLA

SAKA CAFFè