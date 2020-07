Mamhood ambasciatore di Rajel, webserie contro il razzismo

Rajel è una nuova webserie che racconta le esperienza di “nuovi” giovani italiani affinchè nessuno si senta straniero nel proprio paese. Debutta su YouTube giovedì. Mahmood sarà l’ambasciatore del progetto.

Oltre – “Oltre l’Orizzonte – Contro-narrazioni dai margini al centro” – è il progetto italiano sostenuto dalla Commissione Europea, Direzione Generale Migrazioni e Affari Interni (Fondo per la Sicurezza Interna – Programma per l’Empowerment della Società Civile), per sostenere i giovani di nuova generazione che si trovano in situazioni di esclusione e vulnerabilità, dando loro “voce” attraverso processi partecipativi e rendendoli protagonisti nell’elaborazione di contenuti e di visioni sui temi fondamentali quali identità, inclusione, accoglienza e integrazione sociale. Nell’ambito della campagna di comunicazione offline e online di Oltre, iniziata a novembre 2019 e attiva su scala nazionale, la web serie Rajel rappresenta uno dei prodotti principali che avrà il suo debutto ufficiale sul canale Youtube del progetto giovedì 9 luglio.