Marilena Imparato: nei suoi quadri il colore è gioia e vita

L’esposizione di Marilena Imparato, con la sua arte tridimendionale, che si muove tra ricerca del vero e proiezione in un ambito metafisico, sarà visitabile fino a sabato 31 gennaio al Circolo Internazionale di Castellammare di Stabia.

Marilena ha compiuto un viaggio emotivo dall’ombra alla luce, grazie a una sapiente e meticolosa ricerca cromatica.

Nei suoi quadri primigenei, secondo quanto racconta, le forme emergevano dal buio. Un’oscurità che nasceva dalla mescolanza di colori come il seppia, il marrone, il blu e lo stesso nero.

In quest’oscurità, lei introduce alcune punti di luce, che disegnano la forma e le geometrie di giganti lune metafisiche.

“Era il mio modo – racconta – di trasmettere speranza. Ma, spesso, le persone mi riferivano di aver colto un messaggio negativo: di angoscia, di soffocamento, antitetici alle mie reali intenzioni“.

Alcuni anni dopo, grazie a un processo di distanziamento da quello stato emotivo, lei stessa riconosce che effettivamente in quei dipinti si percepiscono messaggi contrastanti e conflittuali.

“Nel tempo – evidenzia – la mia ricerca della e sulla luce è diventata pura. La luce, infatti, è l’essenza del colore e della vita stessa. È espressione di bellezza e di gioia, anche nelle difficoltà“.

Oggi, infatti, Marilena compie un costante lavoro sull’uso del colore, nelle sue infinite varianti. Nei suoi quadri non manca mai il bianco, che, quando utilizza le matite colorate, si addiziona all’effetto del blender, la matita che serve ad amalgamare i colori.

‘Attualmente – spiega – il bianco è presente in in vario modo nei miei dipinti, perché serve a dare una maggiore pastosità, gessosità, consistenza al colore. A conferire un’ulteriore velatura. Va ad illuminare“.

Se le sue prime figure sono lune metafisiche, cioè astri che emanano una luce pallida, di dimensioni più grandi del reale, via via il suo interesse pittorico si coagula intorno ai ritratti, originariamente di volti femminili e attualmenre attorno alle nature morte.

“Ricordo ancora – rievoca – la mia mostra dedicata ai volti di donna, con una particolare attenzione all”espressività, all’intensità di uno sguardo. Alla volitività dei lineamenti. Anche se i ritratti rimangono una mia predilezione, oggi mi esprimo atteaverso altre forme espressive multiple, che possano dare corpo alla tridimensionalità”.

In questa mostra, Marilena predilige i colori pastosi ad olio, che miscela non sulla tavolozza, ma già nel pennello, che sceglie di lasciare intriso dei vari colori, per produrre un caledoscopio.

Non solo pittura a olio e matite colorate, ma anche acrilici e polimateriali.

“I colori ad olio – ribadisce – mi permettono di ottenere numerose sfumature, senza necessariamente usare la tavolozza. Lascio volutamente i pennelli intrisi del colore precedente per avere un effetto cangiante.Una nuova nuance di colore. Anche le matite colorate mi danno particolare soddisfazione, perché il loro effetto, grazie anche alla consistenza e alla grammatura della carta, è quello di essere stratificabili“.

Richiamando un esempio fatto dalla stessa artista, in un occhio ci possono essere fino a 30 stratificazioni di colore.

Degli occhi dipinti da Marilena gli spettatori dicono che non hanno la staticità di una foto, bensì delineano le traiettorie di uno sguardo mobile, dinamico, espressivo, che esprime il riverbero di uno stato interiore, avvertito in maniera particolarmente intensa, magmatica.

Sono occhi che percepiscono, che sentono. Che riflettono lo stato d’animo di chi osserva.

Marilena Imparato adesso è anche impegnata in una ricerca pittorica sulle natura morte, che le regala particolare soddisfazione.

“Sto realizzando – dice – la rappresentazione dell’autunno e dell’estate. Anche se c’è qualche rimando ad alcuni frutti caratteristici e simbolici, come per esempio il melograno per l’autunno e il limone per l’estate, in realtà le stagioni non sono contraddistinte dal rimando a elementi figurativi tipici o allegorici, bensì da un consapevole utilizzo dei colori che crea una particolare atmosfera, soffusa di luce“.