Mascherata Insieme: al Tram una tre giorni dedicata alla Commedia dell’Arte

Un viaggio eclettico tra tradizione e innovazione con spettacoli mozzafiato e momenti di approfondimento culturale: un programma ricco e variegato con spettacoli come “Tormento e Rocambole”, “Pulcinellata Sciamana” e “Il Mascheraio”. Oltre agli spettacoli, il festival offre seminari interattivi e conferenze per approfondire la Commedia dell’Arte.

Sotto la guida del suo fondatore e organizzatore Antonio Rao Gargiulo, il ComeDì, festival internazionale di Commedia dell’Arte, è lieto di annunciare la sua nuova edizione intitolata “Mascherata Insieme”, che sarà in scena al TRAM nei giorni 21, 22 e 23 febbraio. Questo evento rappresenta un importante momento culturale per la città partenopea, che da anni è tornata a essere riconosciuta come capitale della Commedia dell’Arte grazie al lavoro costante e alla visione del suo fondatore.

Durante i tre giorni del festival “Mascherata Insieme“, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a spettacoli unici e coinvolgenti che conquisteranno gli appassionati della Commedia dell’Arte.

Gli spettatori saranno trasportati in un vortice di emozioni con “Tormento e Rocambole” di Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti, una performance che fonde sapientemente tradizione e innovazione.

Francesco Facciolli incanterà il pubblico con la sua “Pulcinellata Sciamana“, uno spettacolo che spinge i confini della maschera napoletana verso nuove e inesplorate dimensioni.

Andrea Cavarra renderà omaggio alla tradizione teatrale italiana con la sua toccante interpretazione de “Il Mascheraio“.

Ma non è tutto: il festival “Mascherata Insieme” non si limita ai soli spettacoli. Seminari interattivi e conferenze aperte al pubblico offriranno l’opportunità di approfondire le tecniche e la storia della Commedia dell’Arte, creando un’esperienza a 360 gradi che coinvolgerà mente e cuore.

L’obiettivo principale del ComeDì è quello di promuovere la cultura teatrale napoletana attraverso eventi culturali accessibili a tutti. Da quando ha iniziato nel 2017 senza interruzioni alcune, questo festival ha contribuito significativamente alla rinascita culturale della città come centro nevralgico per gli appassionati della Commedia dell’Arte. Grazie all’impegno continuo di Antonio Rao Gargiulo, Napoli è stata proclamata Capitale Mondiale della Commedia dell’Arte nel 2019.

“Sono molto felice di vedere il Festival ComeDì, arrivato alla nona edizione, crescere e diventare un punto di riferimento per la Commedia dell’Arte a Napoli e nel mondo.” – dice Antonio Rao Gargiulo- “Mascherata Insieme” rappresenta una nuova tappa di un percorso che abbiamo iniziato con passione e dedizione, e che oggi coinvolge sempre più artisti, maestri e appassionati. Questo festival è l’occasione per celebrare non solo la tradizione, ma anche l’evoluzione di una forma d’arte che continua a ispirare e a rinnovarsi. Napoli, la sua energia e la sua storia, sono il terreno perfetto per questo incontro di culture, di maschere e di emozioni. È un onore portare avanti questo sogno insieme a chi crede nel valore della nostra tradizione teatrale.”

“Mascherata Insieme” non è solo un festival, ma un’esperienza immersiva nel cuore pulsante della Commedia dell’Arte, un viaggio alla scoperta delle sue maschere, delle sue storie e della sua inesauribile vitalità.

FESTIVAL COMEDì

Organizzatore e Fondatore: Antonio Rao Gargiulo

TORMENTO E ROCAMBOLE

Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti

PULCINELLATA SCIAMANA

Francesco Facciolli

IL MASCHERAIO

Andrea Cavarra

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com