Mascherine, ogni regione ha le sue regole

In Campania dal 22 giugno le mascherine non saranno più obbligatorie, dal 30 anche in Lombardia.

Su obbligatorietà e contesto dell’utilizzo la situazione è ora molto variegata: la tendenza, però, è quella di un progressivo allentamento degli obblighi di mascherina.

In Piemonte, le mascherine resteranno obbligatorie fino al 14 luglio. In Emilia Romagna naso e bocca ancora coperti, ma con eccezioni. Dal 19 giugno, ad esempio, chi assiste a spettacoli all’aperto la potrà tenere in tasca, ma solo rispettando il distanziamento.

Obbligo esteso anche in Liguria, nei luoghi affollati. E’ possibile sfilarla se si è da soli e all’aperto. In Toscana si dovranno indossare almeno fino a fine giugno. “Togliere l’obbligo metterebbe a rischio tutti”, ha detto il presidente Rossi. Stessa decisione per la Lombardia, “ho deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche”: è quanto scrive il governatore della Lombardia Attilio Fontana su Facebook.

Per la Campania invece, via libera da lunedì 22 giugno le mascherine non saranno più obbligatorie in strada, ma soltanto nei luoghi chiusi. “L’uso della mascherina resterà per i luoghi chiusi, privi di aerazione e dove ci sono assembramenti.