“Matilda”, il remake: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue

L’attore britannico è stato scelto per interpretare il ruolo della crudele preside Trinciabue nel nuovo adattamento del libro di Roald Dahl per Netflix. Conosciuto dal pubblico come lo spietato Lord Voldermort in Harry Potter, Ralph Fiennes approda su Netflix per interpretare (ancora un volta) un personaggio che ha spaventato tutti i bambini: la cattivissima signorina Trinciabue.

Seppur curiosa la scelta di Fiennes per il ruolo, per la versione musical del periodo 2011-2017, prima a Londra e poi a Broadway, era stato selezionato proprio un uomo per prestare voce e corpo alla signorina. Tuttavia l’imbattibile Pam Ferris resta, per adesso, nel cuore di tutti come l’insostituibile Trinciabue.

Netflix ha annunciato che in Matilda vedremo anche Emma Stone che interpreterà quasi sicuramente la dolce Jennifer Honey. Il film trae ispirazione anche dal musical di Matthew Warchus uscito a Broadway nel 2013, il regista infatti è stato ingaggiato anche per lavorare al nuovo adattamento.

Pensare a Ralph Fiennes in questo ruolo è sicuramente strano, ma non di certo impossibile, parliamo di un attore che ha ricevuto due nomination all’Oscar e ha mostrato di avere un grande talento

Ancora incerte sono le date del film, sappiamo solo che questo è solo l’inizio di un progetto che vedrà Netflix produrre molte altre favole scritte da Robert Dahl. Oltre a Matilda, molto probabilmente verranno diretti anche Il Grande Gigante Gentile e La fabbrica del cioccolato.