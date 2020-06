Matrimoni post Covid, ecco le regole da rispettare

Dopo il ‘sì’ sarà possibile una festa come ai ‘vecchi tempi’. O quasi. Tornano in gran parte del Paese le classiche tavolate di nozze dopo una serie di ordinanze che permettono in generale cerimonie, ma riescono anche a conciliarsi con le linee guida sui banchetti dopo i riti religiosi.

Il tutto. ovviamente, in linea con gli allegati all’ultimo Dpcm sulle misure anti-contagio da Covid. Se in regioni come Campania e Sicilia le cerimonie di nozze avevano già ricevuto il via libera qualche settimana fa, ora anche nel Lazio, in Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia e altre regioni le maglie delle restrizioni vengono ufficialmente allentate da lunedì 15 giugno.

Nelle linee guida che riguardano gli indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito dei matrimoni viene prescritta, tra le altre cose, una disposizione dei tavoli che assicuri il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli ospiti, tranne i conviventi, e privilegiato l’utilizzo di spazi esterni, come giardini e terrazze.

All’eventuale buffet, inoltre, non sarà possibile toccare con le mani il cibo e la modalità ‘self service’ può essere consentita per buffet realizzati solo con prodotti confezionati in monodose.

Anche alla fila ai tavoli per servirsi o essere serviti, sempre allo scopo di evitare assembramenti, bisognerà rispettare la distanza di un metro.

E nei locali al chiuso, gli ospiti che si alzeranno dai tavoli dovranno indossare la mascherina.