Mattarella: “La politica è responsabilità”

Nel salone dei Corazzieri del Quirinale il presidente della Repubblica vola alto ma picchia duro contro la classe politica italiana.

“Politica è responsabilità civile e la responsabilità vuole che i partiti dialoghino per risolvere i problemi dei cittadini. Ma soprattutto le forze politiche devono uscire dalla logica dello scontro quotidiano mostrando “lungimiranza”, progettando misure di ampio respiro per risolvere i tanti problemi del Paese. Il tutto condannando l’intolleranza che è uno dei virus della democrazia” ha detto il Capo dello Stato che poi ha continuato dicendo “Il futuro è già qui e per questo chi governa deve confrontarsi con lungimiranza, sulle prospettive, sull’ampio orizzonte del futuro”.

Share This: