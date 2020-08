Mattarella, scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità

Il capo dello Stato ricorda la figura di Maria Montessori: “Veicolo insostituibile di socialità per bambini e ragazzi”.

«La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancor più l’importanza dopo le chiusure imposte dalla pandemia. Esempi come quello di Maria Montessori esortano ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento difficile». Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio delle dichiarazione in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Maria Montessori.

Partiranno da domani i corsi di recupero materie degli studenti. Nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole una nota di chiarimento nella quale ricorda tra l’altro che il recupero degli apprendimenti non è “un mero adempimento formale”, ma nasce dalla “necessità di garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti dato il particolare anno scolastico vissuto da marzo a giugno dai nostri ragazzi”.

Nella giornata di oggi, Regioni e Governo si confronteranno sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola, alla luce anche delle nuove linee guida definitive del Cts. I presidi ipotizzano una autocertificazione dei genitori per i minori. Gli infermieri si propongono invece in 9.000 per presidiare ogni plesso scolastico e verificare l’applicazione delle misure anti-Covid.