Maturazioni entra nell’Olimpo delle migliori pizze con un riconoscimento di eccellenza

È stata una serata indimenticabile, di quelle che non si scordano facilmente. Al Teatro Manzoni di Milano, sotto le luci della ribalta dei 50 Top Pizza Italia 2025, Maturazioni Pizzeria ha fatto il suo ingresso ufficiale tra le eccellenze assolute della pizza italiana, conquistando il 97° posto nella classifica che ogni anno decreta le migliori cento pizzerie d’Italia.

Una conquista che profuma di farina, sacrificio e visione. E che porta con sé la firma appassionata e tenace di Antonio Conza e Gabriella Esposito, le due anime – nella vita e nel lavoro – di questo straordinario progetto nato a San Giuseppe Vesuviano e cresciuto con passione, studio e un’incredibile capacità comunicativa.

Il riconoscimento arriva al culmine di un’attenta e severa selezione fatta in anonimato da un team di ispettori che, ogni anno, visitano oltre 100.000 pizzerie in tutta Italia per stilare quella che è considerata la guida di riferimento del settore. «In Italia ci sono più di duecentomila attività tra pizzerie, gastronomie e locali che trattano pizza – ha raccontato Antonio Conza con la voce ancora rotta dall’emozione – e in Campania le pizzerie vere sono tantissime. Sfiorare i primi cento significa competere tra giganti. Il nostro 97° posto va ben oltre un numero: è il risultato di notti insonni, eventi, ore infinite in laboratorio, farina tra le mani e sudore sull’anima. È il frutto del lavoro di uno staff straordinario che ringrazio di cuore, perché ha dato tutto, con talento e generosità».

Dietro questo traguardo ci sono mesi, anni di crescita continua, idee visionarie e radici ben piantate nella terra vulcanica del Vesuvio. Gabriella Esposito, co-fondatrice e volto social della pizzeria, aggiunge: «Ogni giorno ci mettiamo in discussione, lavoriamo per migliorarci e per offrire ai nostri clienti un’esperienza che sia autentica, ma anche sorprendente. Questo riconoscimento ci emoziona profondamente, ma non ci fa sentire arrivati. Anzi, ci spinge a fare ancora meglio».

Antonio e Gabriella ringraziano con sincerità chi ha reso possibile tutto questo: «Un grazie speciale ai curatori della guida – Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – per il lavoro prezioso che ogni anno contribuisce a far crescere il nostro settore. E un grazie immenso ai nostri bambini, che con pazienza sopportano le nostre assenze, ai clienti che ci scelgono ogni giorno, e a chi ha creduto in noi sin dall’inizio. Senza di voi, tutto questo non avrebbe senso»

«Il mondo della pizza continua a trasformarsi e ad evolversi in più direzioni – dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – con una qualità sempre maggiore e con una nuova generazione di pizzaioli che riesce a portare concetti e format nuovi. La pizza napoletana resta la più amata del pubblico di tutta Italia, anche se si fanno spazio nuovi stili e nuove tipologie, provenienti anche dall’estero, come ad esempio la New York style».

Ma l’estate di Maturazioni è appena cominciata: il prossimo appuntamento è già fissato. Il 24 luglio, Antonio, Gabriella e tutto il team daranno appuntamento a clienti e follower a Paestum, per il Pizza Park 2025, l’evento che ogni anno celebra l’arte bianca con alcune delle migliori pizzerie d’Italia.

«Vi aspettiamo lì – chiude Antonio – per festeggiare insieme questo primo grande traguardo. Perché, ve lo promettiamo, è solo l’inizio».