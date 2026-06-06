Maturazioni Pizzeria porta il suo stile a Identità Golose

La pizza come linguaggio contemporaneo, capace di raccontare territorio, tecnica, creatività e perfino i social.

È questa la filosofia che Antonio Conza e Gabriella Esposito porteranno domenica 8 giugno a Milano, in occasione di Identità Golose 2026, dove saranno protagonisti di uno show-cooking ospitato allo stand di Latteria Sorrentina nell’ambito del progetto “Identità Future: la libertà di pensare”.

Coppia nella vita e nel lavoro, fondatori di Maturazioni Pizzeria a San Giuseppe Vesuviano e tra i volti più seguiti della nuova generazione di pizzaioli italiani, Conza ed Esposito presenteranno delle nuove creazione pensate per esaltare le eccellenze casearie di Latteria Sorrentina, dando vita a un incontro tra impasti, ricerca e qualità delle materie prime.

Da ventuno anni Identità Golose è un laboratorio di idee dove il dialogo tra tradizione e futuro prende forma attraverso il cibo. Ed è proprio in questa dimensione che si inserisce il percorso di Maturazioni, realtà che negli ultimi anni ha saputo conquistare una vasta community e milioni di visualizzazioni, grazie a una proposta gastronomica identitaria e a una comunicazione fresca, autentica e coinvolgente.

Lo show-cooking milanese sarà quindi un’occasione per incontrare fan, professionisti e appassionati, ma anche per ribadire alcuni valori che accompagnano da sempre il progetto Maturazioni: rispetto per le materie prime, attenzione alla filiera, continua sperimentazione e capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.

L’appuntamento arriva in un momento particolarmente importante per l’azienda campana, che nelle prossime settimane vedrà l’apertura del nuovo hub produttivo di Pomigliano d’Arco e della nuova sede di Roma, confermando un percorso di crescita che continua a guardare al futuro senza smettere di mettere al centro qualità, persone e condivisione.