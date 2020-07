Meloni: “Le mascherine non sono bavaglio”

Giorgia Meloni, leader di Fdi, intervistata da Repubblica ha parlato della manifestazione di sabato prossimo, in piazza del Popolo.

“Le mascherine non possono diventare un bavaglio. Saremo responsabili e distanziati, stiano certi. Ma abbiamo assistito a ben altri assembramenti, dal 25 aprile alla piazza in ricordo di George Floyd fino all’inaugurazione del ponte di Genova” ha detto la Meloni che poi ha continuato dicendo “Le critiche vengono mosse, guarda caso, solo quando qualcuno manifesta contro il governo. Non si può usare una pandemia per far tacere chi protesta. Volevano ridurre le presenze a 1800 persone in una piazza da 14.000 mq. Ho alzato la voce e adesso, guardi un po’, la Prefettura ne consente 4.200”.

