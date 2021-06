“Memento Mori” il libro d’esordio di Stella Azzini

“Memento Mori” è il libro d’esordio di Stella Azzini, grafica e illustratrice che dal 2012 vive a Londra.

Stella Azzini nasce a Udine da una famiglia di artisti: pittori, orafi, disegnatori e scultori. Nel tempo libero cerca ispirazione visitando luoghi misteriosi e anche un po’ macabri. Stella arriva nella frenetica Londra in seguito all’ennesima delusione lavorativa e si è subito reinventata, ricominciando da zero con l’apprendimento della lingua, frequentando corsi di specializzazione nel suo settore. Questa scelta coraggiosa l’ha ripagata, permettendole non solo di pubblicare il suo primo romanzo ma anche di fondare una casa editrice: Lis Aganis Publishing House, che, come viene spiegato nel suo blog, sono creature fatate legate al mondo dell’acqua, fulcro di molte leggende, non solo friulane. Attualmente lavora come Senior Creative Artworker

“Memento Mori” nasce da un percorso d’arteterapia, un viaggio emozionale alla scoperta di sè stessa. Sin dalla più tenera età sboccia in lei la passione per il paranormale e ciò ha contribuito a formare il suo background culturale tra leggende, folklore esoterismo e paganesimo. Quando non disegna o scrive, ama visitare luoghi misteriosi alla ricerca di ispirazione.

E’ così che pian piano nasce Memento Mori, un’ avvincente storia d’amore dal sapore esoterico. Declan, il protagonista del romanzo, ha origini italiane: sua madre Marilena, abruzzese, sposa Gavin (irlandese) e andranno a vivere in Inghilterra. Da questo grande amore nasceranno appunto Declan e sua sorella.

Il ragazzo, durante l’adolescenza, inizia ad essere oggetto della maledizione che grava sulla sua famiglia e crescerà combattuto tra paure e timori, tra dubbi e incertezze.

In questo romanzo, troveremo numerosi flashback e una polifonìa di voci che raccontano, offrendo al lettore i diversi punti di vista dei personaggi riguardo al medesimo episodio; la storia si dipana tra la rassegnazione che per anni ha prostrato Declan e la ricerca della soluzione a questa questione.In questo senso “Memento Mori” può essere considerato un romanzo di formazione che, accanto alla storia d’amore di Declan e di Hope, ci conduce in un percorso a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti. L’ incontro con Hope sarà il punto di svolta della storia, nella passione che li unisce fin da subito è celata la chiave per risolvere la maledizione scagliata sui primogeniti della famiglia di Declan. Con lei e soprattutto grazie a lei Memento Mori (il tatuaggio di Declan), acquisirà un significato nuovo; dopo l’oscurità che ha avvolto la vita di Declan, la fase autodistruttiva, le scelte sbagliate, quel tatuaggio non è più il marchio di una sterile sopportazione in attesa di una morte liberatrice, ma diventa un messaggio di riscatto di una vita che deve essere vissuta con coraggio, con un’energia positiva, con la speranza che è appunto Hope, colei che troverà nel suo cuore l’audace soluzione per spezzare la maledizione.

Il romanzo è disponibile sulla piattaforma Amazon dal 28 maggio 2021

