Menù di ferragosto, 5 ricette irresistibili consigliate da Give me Food

View this post on Instagram

Da noi è il periodo dei fichi. In particolare quelli di San Pietro. Si chiamano così perché dovrebbero esserci per tutto il mese di giugno fino alla festa del Santo Patrono , anche se a San Giovanni sono già tutti finiti😋. Come cantava Guccini “Ch'è buono sì che non vi dico… Pregevoli assieme al prosciutto, Mangiabili in parte o del tutto”. Bruschette fichi, miele e crudo Ingredienti Pane casereccio Formaggio spalmabile @exquisaitalia Erba cipollina Fichi Prosciutto crudo Miele @official__dolciando_ Tagliate il pane in fette spesse un centimetro e mettetelo a bruschettare. Tagliate i fichi a fette abbastanza sottili e cospargeteli di miele. Passate alla piastra anche i fichi giusto un minuto a lato. Unite al formaggio l’erba cipollina e componete la vostra bruschetta mettendo alla base il formaggio, poi il prosciutto ed infine i fichi. Buon appetito. PS, per dare un tocco in più, vi consigliamo di aggiungereun po' di marmellata di peperoncino da accostare al miele, una sola parola SUPERLATIVO 👍 #food #instafood #foodmusic #Foodie #foodispiration #foodlove #foodblog #foodporn #bruschette #fichi #lunch #apweitif #dinner #fichi #frutta #peperoncino #hungry #yumm #yummy #igers #igerscampania #foodblog #foodart