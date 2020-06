Metropolitan Opera chiuso fino a Capodanno

La Metropolitan Opera di New York rinuncia alla stagione autunnale a causa del Coronavirus.

Non solo. Secondo quanto riferito da alcuni organi di stampa molto vicino all’Opera, e salvo clamorosi colpi di scena, il Met – che ha chiuso i battenti l’11 marzo – ora spera di ricominciare ad accogliere spettatori la vigilia di Capodanno dopo la piu’ lunga pausa delle produzioni in oltre un secolo e perdite in mancati incassi da oltre cento milioni di dollari.

La cancellazione e lo stop pongono una grossa ipoteca sul futuro del teatro, visto che la posizione economica dell’Opera era già un po’ a rischio della pandemia e tutti questi mesi di chiusura e di mancati incassi non hanno di certo aiutato a risollevare le sorti del Metropolitan.