Migranti in fuga dall’isola di Lesbo, le ultime

Secondo quanto riferito dal quotidiano greco Kathimerini, a causa di un incendio sull’isola di Lesbo, migliaia di migranti sono fuggiti dal campo di Moria, posto in lockdown.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state appiccate dai migranti in rivolta contro le regole di isolamento del coronavirus, ma la polizia non ha confermato anche se i vigili del fuoco hanno detto di aver incontrato resistenza da parte di alcuni migranti.

Nell’area circostante, nell’ultima settimana, sono state imposte ulteriori restrizioni dopo che un residente somalo è risultato positivo al coronavirus ma ci sono state moltissime proteste da parte dei migranti e in moltissimi casi sono dovute anche intervenire le forze dell’ordine greche.