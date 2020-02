Milano, turista coreana investita e uccisa da un tram

L’incidente è avvenuto in piazza Oberdan, la ventenne è morta sotto gli occhi delle amiche. L’incidente, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è avvenuto alle 23.30 di lunedì nella centralissima zona di Porta Venezia. La giovane, un turista coreana, era in compagnia di tre amiche che, illese, sono state portate in stato di shock all’ospedale.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la ragazza abbia attraversato in un punto non coperto da strisce pedonali, sbucando all’improvviso sui binari senza accorgersi del sopraggiungere del tram della linea 9.

L’investimento è avvenuto a bassissima velocità, l’autista del tram è stato indagato per omicidio colposo, come atto dovuto a garanzia della difesa per svolgere tutti gli accertamenti.