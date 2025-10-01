Miss Woman International 2025: la corona a Chiara Iglesias

La corona di Miss Woman International 2025 vola a Lima, Perù, con la vittoria di Kiara Iglesias, nuova regina mondiale della bellezza e dell’armonia. L’isola di Tenerife ha ospitato, dal 17 al 23 settembre, The Woman Week, un evento internazionale che ha trasformato la finale del concorso in un autentico festival dedicato alla femminilità, unendo moda, cultura, sport e spettacolo.

Sotto la guida del presidente internazionale Guido Walter Mariani, ideatore e fondatore del concorso, e grazie all’esperienza della Direttrice Internazionale Martina Saggiomo e dei Direttori Organizzativi Freddi Martín e Max Econel, questa edizione di Miss Woman International ha consolidato il suo prestigio globale, confermandosi tra i concorsi di bellezza più autorevoli e riconosciuti al mondo.

Un evento di classe mondiale

Il cuore operativo di The Woman Week è stato il rinomato Hotel Gara Suites Golf & Spa, che ha accolto delegazioni provenienti da oltre 45 Paesi, giornalisti internazionali, influencer e personalità del jet set. L’ospitalità si è combinata con l’eccellenza gastronomica del ristorante Limonella, che ha offerto esperienze culinarie in grado di unire sapori mediterranei e internazionali, diventando parte integrante della celebrazione globale della femminilità.

La manifestazione non è stata solo un concorso di bellezza, ma un vero e proprio festival culturale e sociale: un’occasione unica per promuovere valori di armonia, inclusione e internazionalità, mettendo al centro il talento, l’eleganza e la personalità delle partecipanti.

La finale e il trionfo di Kiara Iglesias

La giuria internazionale ha eletto Kiara Iglesias Miss Woman International 2025, seguita da Lara Castaldi (Italia) al secondo posto e Jeslyn Santos (Filippine) al terzo. Momento clou della serata è stato il passaggio di corona da Alejandra Nievas, Miss Woman International 2024, alla nuova vincitrice: un simbolo di continuità e di valori universali condivisi dalle ambasciatrici di bellezza.

Oltre alla corona, è stato consegnato il Premio Internazionale all’Eccellenza (P.I.E.), riconoscimento destinato a chi contribuisce in maniera significativa all’imprenditoria, alla cultura e al mondo della moda internazionale.

The Woman Week: bellezza, cultura e visione globale

The Woman Week 2025 ha confermato il concetto innovativo alla base di Miss Woman International: la bellezza non come semplice estetica, ma come cultura, stile di vita e visione globale. L’evento ha offerto ai partecipanti momenti di networking internazionale, scambi culturali e occasioni per promuovere iniziative di impatto sociale, rafforzando il ruolo del concorso come piattaforma globale di valorizzazione femminile.

Un’edizione indimenticabile

La vittoria di Kiara Iglesias rappresenta un simbolo di diversità culturale, eleganza e talento internazionale. Questa edizione di Miss Woman International rimarrà nella memoria per la sua capacità di coniugare spettacolo, moda, sport e cultura, confermando il concorso come un punto di riferimento globale per la bellezza consapevole e impegnata.

Per chi vuole scoprire di più su Kiara Iglesias e le future edizioni del concorso, Miss Woman International 2025 ha aperto la strada a un nuovo standard di eleganza globale, in cui bellezza e valori universali viaggiano mano nella mano.

Ringraziamenti speciali Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai nostri sponsor e partner ufficiali per il prezioso sostegno e la fiducia riposta nel progetto: Club Náutico Puerto Colón, Limonella Restaurant, Uluwatu Restaurant, Siam Park, Luxury Cars, Max Econel, Vipkel, Double Wallet, Studio Beauty Academy, Go-TV Channel, El Hecho Periódico, Milán Weekly, Tenerife Top Training, Dive & Divi TV, P.I.E. – Premio a la Excelencia, Toma Ticket, Zeus e Silò. Il loro contributo è stato fondamentale per la realizzazione e il successo dell’evento