Missione gluten free: la filosofia di Rescigno

C’è un’ironia sottile nel destino, qualcosa che a Napoli chiameremmo “il colmo”.

La storia della Famiglia Rescigno è legata da cinque generazioni all’”arte bianca”. Una dinastia di panificatori che, da Nonno Antonio e Nonna Maria fino ai figli Annalisa, Daniela e Mimmo, ha vissuto respirando il profumo del pane appena sfornato.

Trent’anni fa, però, il destino ha rimescolato le carte: il primo nipote di Nonno Antonio scopre di essere celiaco. Per una famiglia che ha fatto della farina la propria ragione di vita, trovarsi di fronte all’impossibilità di condividere il proprio pane con un nipote è stato un paradosso doloroso, ma anche la scintilla di una rivoluzione.

Quello che era nato come un limite è diventato una missione. La famiglia Rescigno ha studiato, sperimentato e perfezionato tecniche di panificazione alternativa per garantire che nessuno debba mai rinunciare al piacere della tavola.

Oggi quella sfida è vinta su tutti i fronti. Con la certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia), la famiglia ha dato vita a realtà di riferimento come Foria 46 e il Ristorante Rescigno. La particolarità è che il menu senza glutine non è un’eccezione su richiesta, ma una certezza quotidiana, disponibile sempre senza bisogno di prenotazione anticipata.

Oggi i nipoti celiaci di Nonno Antonio sono diventati tre e tutti lavorano attivamente nel solco della tradizione familiare, portando il Gluten Free a livelli di eccellenza assoluta: Gianmarco cura con dedizione la parte amministrativa, Valerio è il custode della produzione di pane e pasticceria e Antonio è l’anima della cucina, dove sperimenta costantemente per rendere i piatti dedicati sempre più identici (e spesso superiori) ai sapori della tradizione classica.

Per dimostrare che il senza glutine non è una sottrazione, ma un’esaltazione del sapore, ecco una proposta tipica che gli ospiti possono trovare al ristorante:

Per l’accoglienza, una proposta possibile è rappresentata da zeppoline di mare con calice di prosecco di benvenuto, continuando poi con parmigiana di melanzane tradizionale, bruschetta croccante con pomodorini e fiori di zucca in tempura leggera. Una possibile selezione di primi piatti senza glutine è composta da genovese (il cuore della tradizione napoletana) e pasta e fasule del pescatore. Come dolce della tradizione, soprattutto nel periodo di Carnevale, è possibile provare chiacchiere e sanguinaccio, rigorosamente senza glutine.

Il Ristorante Rescigno non è solo un luogo dove mangiare in sicurezza, ma un approdo per chi cerca l’autentica cucina napoletana senza compromessi. La storia della famiglia Rescigno dimostra che anche il “colmo” più difficile può trasformarsi in un regalo per l’intera comunità.

Ristorante Rescigno Specialità Napoletane & Gluten Free

Via Foria, 36/38 – Napoli

Aperto tutti i giorni | Menù Gluten Free sempre disponibile