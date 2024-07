“Mondo Sposa Italia” ha fatto tappa in Campania al Complesso Black & White di Pozzuoli

Il Concorso Nazionale “Mondo Sposa Italia” ha fatto tappa in Campania e ha scelto il Complesso Black & White a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per il suo debutto partenopeo lo scorso 24 giugno.

Il nuovo format è stato fortemente voluto dai patron Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo. La edizione in Campania è stata presentata da Top Team Produzioni nella figura dei suoi soci fondatori Michele Coppola, Raffaele De Santis, Eva Nasti e Luigi Russo, ed è dedicato al magico mondo delle spose. L’appuntamento di esordio è stato brillantemente condotto dalla brava e bella Edda Cioffi, presentatrice di eventi di prestigio nel Sud Italia che, con disinvoltura, classe e professionalità, ha animato la serata coinvolgendo il pubblico presente e rendendola molto frizzante.

“L’obiettivo del Concorso” afferma Eva Nasti “è quello di selezionare, ogni anno, la candidata che meglio incarna le doti della bellezza, del portamento e della femminilità, accompagnate da una adeguata preparazione culturale, doti essenziali per poter calcare le passerelle di moda e collaborare con aziende e stilisti affermati sul territorio nazionale e internazionale, affrontando cos’ il dorato mondo dello spettacolo.”

“Tante sono state, dunque, le ragazze interessate, il loro riscontro è stato ottimo, inaspettato” aggiunge Luigi Russo, “La loro ambizione è grande, quella di diventare le future protagoniste del mondo della moda professionista e del glamour, collaborando con grandi aziende del settore e i più noti stilisti internazionali. Ma non solo, tante di loro hanno un grande desiderio, sfondare nello show business come attrici di cinema e televisione. Auguro a loro il più meritato successo.”

Per la serata del 24 giugno sono state presenti dodici ragazze, provenienti da tutta la Campania: Jovanna Feuda, Alessandra Postiglione, Chiara Frenda, Denise De Simone, Federica Cerasuolo, Sara Francipane, Flavia Rossi, Erika De Marino, Francesca Aliperta, Luisa Fontuoso, Francesca Numerato e Arianna D’Antonio. Durante la preparazione, le giovani donne sono state seguite da Hair Sylist Parrucchieri Genny Spada con il Team formato da Salvatore Acri, Nando Modugno, Antonio Avolio e Enzo Di Vaio, e truccate abilmente dal Make up Artist Maurizio Galatola Concept, con il Team formato da Arianna Pernice, Vita Loienko e Teresa Longobardi.

Le giovani e talentuose modelle hanno gareggiato a colpi di fascino, portamento, eleganza, raffinatezza e glamour, con splendide coreografie, seguite dall’istruttrice di portamento, posa fotografica e coreografa Cristiana Di Fuzio che le ha condotte in passerella con le sue splendide coreografie che hanno intriso lo spettacolo di una magia speciale.

Le ragazze sono state valutate da una giuria qualificata di esperti del settore e professionisti del mondo dello spettacolo, della moda e del giornalismo, composta dall’avvocato Giuseppe Gargiulo nel ruolo di presidente di giuria, dal regista Nicola Spanò, dalla modella Nina Novikova, dal coreografo Luca Facente, dallo stilista Gianni Cirillo, dai giornalisti Antonio D’Addio e Emanuela Liaci, dal medico podologo Antonio Pacilio titolare di un prestigioso centro podologico di San Giorgio a Cremano, dal manager Fabio D’Alessandro e dall’attore Francesco Giuseppe Nicotra, sosia ufficiale del compianto Bud Spencer.

Le uscite in passerella sono state due: la prima in abito elegante, con gli abiti della stilista Maria Longobardi Mersi Couture, e la seconda con i preziosi abiti da sposa fornito dall’Atelier Pantheon Haute Couture di Maria Perrino.

Una nota particolare è la partecipazione straordinaria allo spettacolo del corpo di ballo Rose Ballet Academy, diretto da Roberta Ventre con le coreografie di Luca Facente. Un suggestivo intermezzo musicale con canzoni di Sinead O’ Connor e Pino Daniele è stato tenuto della bravissima interprete Carlotta Pinto.

Al termine della serata la giuria ha selezionato per proseguire il loro percorso nell’ambito del progetto Federica Cerasuolo, Arianna D’Antonio, Flavia Rossi, Sara Francipane e Erika De Marino.

L’evento, che coniuga bellezza, giovinezza, fascino, intrattenimento e mondanità, è stato interamente ripreso dalle telecamere di DGPhotoArt di Davide Guida, azienda leader nel campo delle riprese video e delle tecnologie multimediali, che ha lasciato così la testimonianza integrale del format, a partire dal backstage arrivando alla proclamazione delle cinque finaliste, fino ai prestigiosi ospiti che hanno partecipato fra una sfilata e l’altra, consentendo così alle ragazze di prepararsi.

Il successo è stato grande, davanti al numeroso pubblico che ha assistito all’evento dai tavoli della sala del Complesso Black & White. Non mancavano nomi di prestigio professionale, tra gli altri il videomaker Franco Capasso, i fotografi Raffaele Sansone, Arturo Ciotola, Domenico De Biasio e Maurek Poggiante.

Non per ultimo, un ricco buffet è stato offerto ai presenti, con ottime degustazioni fornite dalla Frosina Gastronomia sita a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, e Cantine Mediterranee di Napoli con i suoi prodotti vinicoli.