Mondragone, bollettino ufficiale: 67 positivi

Su 132 tamponi effettuati nella giornata di ieri solo 2 trovati positivi tra gli abitanti delle palazzine Cirio a Mondragone. In tutta la provincia il numero totale è di 80 persone: 4 a Falciano del Massico e 3 a Sessa Aurunca.

La situazione sembra dunque stabile dopo l’improvvisa impennata di lunedì, quando se ne registrarono ben 23 in un colpo solo. Complessivamente, in tutta la provincia di Caserta sono 80 i casi positivi: ai 67 di Mondragone se ne aggiungono altri 13 in altre cittadine.