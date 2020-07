Montalbano torna su Rai Uno nel 2021

La nuova storia già girata, ‘Il metodo Catalanotti’, sarà trasmessa nel 2021 come previsto dai palinsesti Rai presentati ieri e si spera che non sia l’ultima.

Si addensano, infatti, nubi sul futuro di Montalbano in tv, e non ha sciolto il dubbio l’ad Fabrizio Salini neanche in occasione dell’anniversario della morte del papà letterario Andrea Camilleri.

L’appuntamento con i nuovi episodi ogni volta è un evento, una festa popolare che si celebra. Montalbano è il testimonial principe non solo della fiction della Rai, ma anche della Rai come tale.