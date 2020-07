Morto Georg Ratzinger, il fratello di Benedetto XVI si è spento all’età di 96 anni

Georg Ratzinger, fratello maggiore di Benedetto XVI è morto oggi.

Georg aveva guidato per anni il coro di voci bianche della cattedrale di Ratisbona. Aveva effettuato centinaia di concerti in tutto il mondo. Aveva 96 anni ed era malato da tempo. Viveva a Ratisbona, la città dove ha trascorso la maggior parte della sua lunga esistenza. Nei giorni scorsi Joseph Ratzinger era andato a sorpresa a trovarlo con un aereo decollato per Monaco da Ciampino. I due erano molto legati. Erano divenuti sacerdoti lo stesso giorno.