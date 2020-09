Mostra del Cinema di Venezia 2020: l’edizione 77

L’edizione 77 inizierà il 2 e finirà il 12 settembre e presterà molta attenzione alla distanza di sicurezza pur festeggiando il cinema come ogni anno.

Novità di quest’anno sarà la cerimonia d’apertura proiettata in diretta in tutte le sale cinematografiche d’Italia. La madrina scelta per l’edizione 77 di Venezia è Anna Foglietta, che condurrà la serata inaugurale dal palco della Sala Grande e guiderà poi la cerimonia di chiusura il 12 settembre, quando saranno annunciati i Leoni d’Oro e i premi ufficiali della Mostra. In programma circa sessanta titoli nelle diverse sezioni, diciotto in concorso. Tante sono le star attese sul red carpet, dalla diva Cate Blanchett che quest’anno guida la giuria di Venezia, a Tilda Switon che riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Arriveranno anche artisti internazionali come Helen Mirren, Stacy Martin, Matthew Goode, Frances McDormand, Shia LaBeouf, Willem Dafoe e Monica Bellucci.