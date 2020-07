MotoGP 2020: il trionfo di Quartararo

È di Fabio Quartararo la prima vittoria del 2020 della MotoGP, Fabio conquista il suo primo successo nella classe maggiore del motomondiale.

Dopo una partenza difficile che lo vedeva scattare dalla pole è stato superato da Marc Marquez, Maverick Vinales e Jack Miller a metà gara ha preso il comando della gara senza più lasciarlo. Seconda posizione per Maverick Vinales capace di resistere al ritorno di Marc Marquez e di prendere un margine sugli inseguitori. Chiude il podio Andrea Dovizioso che nel finale è riuscito a superare Jack Miller a lungo nella posizione sul podio. Jack Miller chiude quarto precedendo Franco Morbilelli che proprio all’ultima curva è riuscito ad attaccare e superare Pol Espargaro. Solo settimo Pecco Bagnaia, a lungo in quarta posizione proprio a ridosso del podio salvo perdere terreno nel finale. Ottava posizione per un ottimo Miguel Oliveira al debutto in MotoGP è riuscito a conquistare un’ottima top10. Nona posizione per Danilo Petrucci che ha nonostante i problemi al collo raccolto punti importanti. Decima posizione per Takaaki Nakagami a chiudere la top10. Ritiro poco dopo la metà gara per Valentino Rossi lontanissimo dalle posizioni di vertice. Gara invece da dimenticare per Marc Marquez.