“Moving Away”, il primo singolo della cantautrice Elisa Chiatti

Elisa Chiatti, artista pontina, si presenta al pubblico con il suo singolo d’esordio dal titolo “Moving Away” e subito ci fa capire di che pasta è fatta: la sua voce graffiante, il sound aggressivo e la qualità della produzione non lasciano dubbi sul futuro di questa cantautrice.



Con “Moving Away”, Elisa decide finalmente di tirare fuori dal cassetto il materiale che ha scritto in tutti gli anni di attività musicale e di farsi conoscere dal grande pubblico anche come solista, spinta dall’entusiasmo di suo figlio. Il testo di “Moving Away” nasce dall’esperienza di vita di Elisa e racconta dell’illusione in cui si cade quando si crede che per essere completi si ha bisogno per forza di avere un’altra persona accanto.

“Pensavo che senza una mia metà, sarei stata persa e questo mi ha fatto stare tanto male – racconta Elisa, -. Quando ho capito che l’unico mio vero punto di forza era partire da me e dalla mia felicità, ho scoperto una nuova me stessa, che era in grado di fare ciò che voleva e raggiungere i suoi obiettivi, anche senza la presenza di qualcun altro.”

Elisa Chiatti inizia giovanissima i suoi studi musicali presso il Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina. Si appassiona al fenomeno “voce”, tanto che lo esplora sia dal punto di vista scientifico – diventando Dottore in Logopedia e pubblicando su diverse riviste scientifiche – che dal punto di vista artistico. Tra le prime importanti esperienze musicali ci sono i Big Soul Mama Gospel Choir, una delle migliori realtà nella diffusione della musica gospel nel panorama musicale italiano. Entra a far parte del coro negli anni ’90 ed è ancora membro del coro attualmente diretto dal M° Roberto del Monte. Il coro ha avuto opportunità di affermarsi a livello nazionale per poi varcare i confini d’oltralpe, grazie anche a collaborazioni eccellenti, come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby).

Con i Big Soul Mama Gospel Choir partecipa al primo lavoro discografico di Tiziano Ferro “Rosso Relativo”, nella canzone “Soldier” e nel “Relativo Tour” che ne seguì.

Sempre con i Big Soul Mama partecipa a due edizioni del Festival internazionale del Gospel, Umbria Jazz e spettacoli vari. Attualmente è voce solista nei “Back to Red, Amy Winehouse Tribute Band”, “Soul and The Gang” e “Nameless”.

