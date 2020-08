«Mulan»: il live-action a settembre su Disney Plus

Mulan non uscirà nelle sale americane, optando per Disney+. E in Italia?

Bob Chapek – amministratore delegato di Disney – durante la riunione quadrimestrale con gli azionisti ha annunciato a sorpresa che Mulan arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ a un costo già fissato dalla compagnia. Negli Stati Uniti, in Canada, Nuova Zelanda e un numero concordato di nazioni, Mulan arriverà con un premiere access su Disney+ il 4 settembre al prezzo di 29.99 dollari.

“La mossa decisa per Mulan non rappresenta un nuovo modello di business per la compagnia” afferma l’amministratore, si tratta di un evento una tantum, non di una nuova politica aziendale, dovuto all’emergenza coronavirus.

È evidente che la Disney, vista l’assenza dei ricavi del cinema, ha pensato di recuperare parte dell’investimento attraverso il pagamento online, ma i dubbi restano: quanti spettatori pagheranno effettivamente questi 30 dollari per guardare Mulan? Nel resto del mondo, compresa l’Italia, la pellicola diretta da Niki Caro dovrebbe, invece, uscire direttamente in sala come previsto.

La storia, che prende in parte le distanze dall’omonimo cartone animato del 1998, segue le avventure di Mulan (Liu Yifei) una coraggiosa eroina che decide di camuffare la propria identità per difendere la Cina dall’attacco degli invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica e determinata. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina. Nel cast, oltre a Yifei, figura anche Gong Li, la star di Youtube Jimmy Wong e l’attore Doua Moua.