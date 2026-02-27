Murolo e…: al via la rassegna dedicata alla grande canzone napoletana

Da un’idea di Mario Coppeto, Presidente della Fondazione Roberto Murolo, prende il via la rassegna “Murolo e…”, affidata alla direzione artistica di Mimmo Matania, manager culturale e musicista.

Attraverso sei appuntamenti, il salotto di Casa Museo Murolo fa rivivere la canzone napoletana con tutte le sue contaminazioni, ospitando di volta in volta nuovi artisti che presentano ai visitatori i loro progetti.

Gli incontri iniziano con la visita guidata alla Casa Museo, per proseguire con un talk con gli ospiti e concludersi con un momento performativo.

Giovedì 5 marzo, alle ore 19:30, si inaugura la rassegna con Fanali, progetto nato dall’incontro artistico tra Caterina Bianco, Jonathan Maurano e Michele De Finis. Il gruppo si distingue per una scrittura musicale attenta alla parola e alle atmosfere, capace di muoversi tra suggestioni folk e contemporaneità. Di recente Fanali ha pubblicato “Nun me scetà”, album in cui rilegge in chiave elettronica, post-rock e art-rock alcuni classici legati a Sergio Bruni e allo stesso Roberto Murolo.

Come dichiara Mario Coppeto «Non vogliamo limitarci a conservare il silenzio del passato, ma vogliamo che quelle stesse mura tornino a tremare sotto il peso di nuove note. Eseguire oggi i capolavori di ieri nel luogo in cui sono nati significa chiudere un cerchio magico: dimostra che questa musica non è mai finita, ma continua a respirare attraverso il talento dei maestri di oggi».

I successivi appuntamenti sono: venerdì 20 marzo, alle ore 18:30, con il sassofonista Marco Zurzolo e il pianista Pasquale Cirillo; sabato 18 aprile, alle ore 18:30, con la cantante Giuliana Pagano, il chitarrista Corrado Paonessa e il contrabbassista Francesco Vitale; sabato 9 maggio, alle ore 18:30, con il trio Suonno d’Ajere composto da Irene Scarpato, Gianmarco Libeccio e Marcello Smigliante Gentile; sabato 23 maggio, alle ore 18:30, con il cantautore e musicista Gnut; infine sabato 6 giugno, alle ore 18:30, con la cantante statunitense Patrizia Lopez.

Con ogni appuntamento si vuole restituire alle stanze di Casa Museo Murolo la vivacità musicale e la convivialità con cui si è contraddistinta nel passato e che continua a vivere ancora oggi grazie all’attività della Fondazione.

Prenotazione obbligatoria a info@casamuseomurolo.it – www.casamuseomurolo.it

Costo biglietto 10€