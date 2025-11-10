Musica in Aeris: la stagione concertistica si chiude all’insegna della coesione sociale

La Stagione concertistica “Musica in Aeris” dell’Associazione Maria Malibran è un articolato percorso culturale creato con l’obiettivo di promuovere la musica come strumento di coesione sociale, valorizzazione del territorio e crescita culturale.

Nel suo programma artistico nel 2025 l’Associazione ha realizzato eventi che hanno coinvolto l’Aeronautica Militare dell’Aeroporto di Capodichino grazie al comandante Massimo Maieron, la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Capodichino con monsignor Doriano Vincenzo De Luca ed il Comune di San Giorgio a Cremano, integrando arte, memoria e innovazione nel segno della grande tradizione musicale italiana ed europea.

La stagione concertistica si chiude con tre concerti tra novembre e dicembre.

Il 12 novembre alle ore 11.00 presso il comando militare di Capodichino nel salone degli Aviatori, Carlo Berton con il suo recital, Un piano per l’orizzonte, le note dell’anima tra neo classical, jazz e milonga, accompagna il pubblico in un viaggio musicale che ha il sapore della ricerca e della libertà. È un concerto che profuma di vita vissuta, di riflessione e di passione: il pianista, attraverso la sua musica, racconta il suo rapporto con il tempo, con i luoghi e con il silenzio. Le note scorrono come pagine di un diario sonoro con le atmosfere dense e malinconiche di Astor Piazzolla.

A questi maestri, Berton affianca brani propri, scritti come piccole confessioni in musica, che svelano la parte più intima del suo universo creativo.

Il recital ha un tono raccolto, quasi confidenziale. Tra un brano e l’altro, il pianista condivide pensieri, ricordi e riflessioni, intrecciando parola e suono in un dialogo sincero con il pubblico.

Il 2 dicembre l’appuntamento è con “Ma L’Amor Mio Non Muore, La Vera Storia di Maria Callas” nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Capodichino alle ore 19:00. Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro di Renzo Allegri con testo di Doriano Vincenzo De Luca, con la soprano e attrice Raffaella Ambrosino interprete di Maria Callas. .“Ma L’Amor Mio Non Muore, La Vera Storia di Maria Callas” è un raffinato spettacolo musicale che ripercorre la vita straordinaria e tormentata di Maria Callas. Lo spettacolo intreccia il racconto biografico della Divina con l’esecuzione dal vivo dei brani più celebri del suo repertorio, in una drammaturgia musicale intensa e coinvolgente. Il soprano Raffaella Ambrosino, interprete e voce narrante dell’anima di Maria, guida il pubblico in un viaggio teatrale ed emozionale tra parole, musica e immagini.

Il racconto, intrecciato con la musica, non è una semplice biografia, ma una vera e propria confessione dell’anima: è la Callas che parla al pubblico, che si svela, che mostra la donna fragile dietro l’icona.

Il 19 dicembre si torna nel salone degli Aviatori del comando militare di Capodichino alle ore 20.00 per “Nel nome dell’Aria” concerto di Gala con Raffaella Ambrosino – soprano, Gennaro Monè – tenore, Andrea Ambrosino – controtenore ed il Coro A.M.I. che chiude la rassegna come un inno alla voce umana e alla grande tradizione lirica italiana.

Una serata elegante e festosa, dove le arie più amate di Verdi, Puccini, Bellini, e canti di tradizione natalizia per la chiusura dell’anno, torneranno a risuonare attraverso le voci di giovani cantanti lirici partenopei, promesse della nuova generazione. “Nel nome dell’Aria” è un titolo che contiene un doppio significato: l’aria come respiro, come soffio vitale che anima la voce, ma anche come forma musicale che racchiude in sé mondi interi — amori, sogni, addii, passioni. Dal dolore struggente di “Vissi d’arte” alla purezza di “Casta Diva”, dall’intensità di “E lucevan le stelle” alla dolcezza malinconica di Una furtiva lagrima, ogni pagina sarà una piccola scena teatrale, un frammento di vita che si accende e si spegne nel respiro di un istante.

Questo Gala non è soltanto una celebrazione dell’opera, ma anche un atto d’amore verso chi la tiene viva oggi: i giovani interpreti, il loro coraggio, la loro dedizione.

Una serata che unisce passato e presente, tradizione e futuro, nel segno della bellezza e della voce — quella voce che, quando è vera, tocca l’anima e non la lascia più.

Tra gli appuntamenti di rilievo della stagione:

10 aprile – Stabat Mater di G.B. Pergolesi, Su Testo di Jacopone Da Todi,

20 maggio – “Massimo e Pino” Un omaggio narrativo e musicale a Massimo Troisi e Pino Daniele, costruito attraverso testi originali, video e reinterpretazioni musicali.

10 giugno – Concerto per Coro A.M.I. (dedicato a Ezio Bosso)del Liceo “Q. Orazio Flacco” che ha proposto un repertorio corale internazionale.

20 giugno – “Schwanengesang” (Canto del Cigno) concerto dedicato al Lied tedesco, con arie da camera di Mahler, Schubert, Schumann, Strauss, Brahms, Mozart e Franz.

26 settembre – “Nannarella – Napoli e Roma nel Dopoguerra” uno spettacolo che disegna la vita della Grande Anna Magnani, intreccia brani popolari, romanze d’epoca e testimonianze biografiche per raccontare l’Italia del secondo dopoguerra.