Napoli, bimbo autistico escluso dalla recita di Natale

La mamma ha denunciato il comportamento della scuola. “Lo hanno emarginato”, dichiara affranta. La mamma di Andrea (nome di fantasia), 5 anni, affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo (sono in corso gli accertamenti dei medici), ha scoperto attraverso un gruppo Whatsapp di mamme che il suo bambino era stato escluso dalla recita della scuola e che la maestra si sarebbe riservata la scelta di coinvolgerlo solo dopo un confronto con lei.

“Lo so che il mio piccolo non avrebbe partecipato – dichiara in lacrime la madre – so che non parla e non riesce a stare in fila, non c’e bisogno che lo sottolineasse la maestra, ma per me era importante anche solo vedere il suo nome su quella lista e vederlo quel giorno lì, a saltare e divertirsi a modo suo, a vedere quel suo sorriso dolce, sogno infranto da chi lo ha emarginato invece di integrarlo”.

Era tutto pronto per la recita di Natale della sua scuola, con tanto di quota già versata, peccato che alla fine nella lista dei nomi dei bimbi partecipanti, il piccolo Andrea non c’era più. E’ successo nei giorni scorsi, in una scuola del Napoletano.

La classe che Andrea frequenta, in una scuola privata del Napoletano, è composta da 16 bimbi: 15 coinvolti nella rappresentazione e uno, lui, escluso, ma non dalla lista per la raccolta dei soldi.

Interpellata dai genitori, la dirigente scolastica si è giustificata dicendo che il bambino non è stato ancora inserito nella legge 104 e quindi non ha l’insegnante di sostegno, e loro devono trattarlo come un “bambino normale”. “É vero, Andrea non ha la 104 e l’insegnante di sostegno ribadisce la mamma, ma questo lo sanno benissimo poiché sono in possesso della diagnosi funzionale e, soprattutto, poiché il piccolo non è autosufficiente, oltre alla retta ricevono un extra per assisterlo nei suoi bisogni primari”.

“La dirigente per lavarsi le mani ha detto che tratta mio figlio come un bimbo senza problemi di salute, se fosse stato così non lo avrebbero escluso dalla manifestazione, – conclude la donna amareggiata-“.